¿Dónde?: Prime Video, en renta por 50 pesos

Quien haya jugado videojuegos desde finales de los años 80 y la década de los 90 seguramente ha escuchado el título “Street Fighter”, uno de los más exitosos dentro del género de pelea, nacido en la máquina arcade (esos gabinetes grandotes que encontrábamos al ir a la tienda).

El gusto del público por ver personajes como Ryu Hoshi, Chun-Li Zang, Ken Masters y el coronel William F. Guile peleando a puño limpio en la calle fue tal que en 1994 se estrenó la adaptación cinematográfica “Street Fighter: la última batalla”, basada en el segundo juego de la franquicia.

El elenco habla por sí mismo, pues el papel del Coronel lo interpretó el experto en artes marciales Jean-Claude Van Damme, el General M. Bison estuvo a cargo de Raúl Juliá (Homero Addams en “La familia Addams”, de inicios de los 90) y el experto en wushu (deporte con espadas) Byron Mann como Ryu, entre otros.

En la adaptación libre del videojuego participó la cantante pop Kylie Minogue como la Teniente Cammy White, siendo una de sus pocas apariciones en pantalla más allá de la música.

La cinta tuvo un moderado éxito en taquilla pero las críticas, tanto de expertos como de fans del videojuego, acabaron con ella, considerándola una de las peores del año y criticando actuaciones como la de Kylie… pero qué mejor que tener tu opinión propia, así que puedes verla actualmente por la plataforma Prime Video.

Curiosamente, ahora que hemos visto grandes adaptaciones de juegos a la pantalla (como la reciente concluida serie de “The last of us” o “Super Mario Bros. La película”, ahora en cines) esta semana se confirmó que el juego original de “Street Fighter”, desarrollado por Capcom, tendrá una nueva adaptación en live-action, de acuerdo con The Wrap.

