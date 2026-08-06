Drama con matices de misterio son los componentes de "Sterling Point" cinta que tiene como protagonista a Annie Jacobson, una chica de 17 años que vive en Nueva York con Connor, su hermano gemelo, y con Steven, su padre adoptivo, quien se hizo cargo de los dos tras la muerte de su madre.

La trama tiene destellos de comedia y también es un drama con temas ocultos, ya que los protagonistas son jóvenes con inquietudes. Como dato extra, se trata de una aventura juvenil, pero no de playa.

Esas chispas de humor sirven para romper los momentos de tensión en esta historia, que fue grabada en diferentes localizaciones de la provincia de Ontario, Canadá, además de Toronto y algunas áreas de los lagos Muskoka.

La historia empieza cuando Annie y Connor se enteran de que su distante abuelo materno los hizo herederos de una gran propiedad en Canadá. Los dos inician un viaje que parece no será más que una aventura de verano y que crece al percatarse de que su abuelo y su madre callaron muchas cosas.

Al llegar al lugar, los Jacobson se encuentran con una sorpresa: en la cabaña que el abuelo les dejó vive Ramona, una chica idéntica a su madre, quien dice que ese lugar le pertenece porque se lo dejó su abuelo.

Entre desconciertos y risas, los hermanos Jacobson escuchan de Ramona que son hermanos y ahora enfrentan la curiosidad ante la incógnita por saber los motivos para mantenerlos separados y por qué su madre tuvo arraigo en esa casa frente a ese lago canadiense.

[Publicidad]

"Sterling Point" cuenta con las actuaciones de Ella Rubin como Annie, Keen Ruffalo es Connor, Amélie Hoeferlen hace a Ramona, Jay Duplass interpreta a Steven y está compuesta por ocho episodios.

Dónde ver: Prime Video