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¿Qué estarías dispuesto a perder por cumplir tu mayor deseo? Esa es la pregunta que atraviesa “Si los deseos mataran”, la nueva serie de Netflix en la que una simple app se convierte en una sentencia de muerte.

La historia sigue a cinco estudiantes de preparatoria que descargan Girigo, una misteriosa aplicación capaz de conceder cualquier deseo sin importar qué tan imposible parezca. El problema es que cada petición activa una cuenta regresiva que terminará exactamente el día de su muerte.

Lo que en un inicio parece un extraño fenómeno tecnológico pronto se transforma en una historia de ocultismo, venganza y secretos escolares. Conforme los jóvenes intentan descubrir quién creó la app y cómo detenerla, también descubren que su propia escuela guarda relación con el origen de la maldición.

Estrenada el pasado 24 de abril en todo el mundo, la producción surcoreana se convirtió en lo más visto de su país; mientras que en México ocupa el cuarto lugar en el top de la plataforma.

Con una mezcla de terror, drama juvenil y suspenso sobrenatural, la serie construye una tensión constante alrededor de la idea de que cada deseo tiene consecuencias. Más allá de los sustos, “Si los deseos mataran” explora la culpa, la ambición y el miedo a enfrentar aquello que realmente se quiere.

Dónde ver: Netflix

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