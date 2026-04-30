En tiempos dominados por franquicias y grandes producciones digitales, “Mexicali: tierra sin ley” apuesta por una acción mucho más áspera y terrenal: peleas cuerpo a cuerpo, mafias fronterizas, persecuciones en el desierto y personajes que sobreviven a golpes en un territorio donde prácticamente no existen las reglas.

La película recupera el espíritu del cine de acción que durante las décadas de los 80 y 90 encontró en la frontera, el exceso y los antihéroes algunos de sus elementos más reconocibles, ahora con una historia ambientada en los paisajes desérticos de Baja California.

En el centro aparece Joe, un expeleador que intenta dejar atrás su pasado violento para comenzar una nueva vida junto a Estrella, su pareja. Sin embargo, el contexto que lo rodea pronto lo obliga a regresar a un mundo dominado por apuestas clandestinas, grupos criminales y disputas por la tierra.

Ahí entra Baptiste (Plutarco Haza), líder de una banda que intimida a los habitantes de la región para expulsarlos de sus propiedades. Su presencia termina por convertir la historia en un enfrentamiento constante marcado por la tensión y la violencia física.

Parte del atractivo de “Mexicali: tierra sin ley” está en que nunca intenta disfrazar lo que es: una película directa, ruda y consciente de sus referencias, con ecos tanto del cine fronterizo mexicano como de aquellas producciones de videoclub que hicieron de la acción su principal espectáculo.

La producción estadounidense fue rodada en Baja California, especialmente en las zonas desérticas de Mexicali, y también cuenta con las actuaciones de Bren Foster, Tania Raymonde, Kris Van Damme, Louis Mandylor, Edgar De Santiago, Josef Cannon y Alexander Yurchikov.

Dónde ver: Adrenalina Pura+