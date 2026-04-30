“Fantasmas” ha encontrado una fórmula poco común: convertir el duelo, los asuntos inconclusos y la convivencia con el pasado en una comedia ligera y entrañable.

La serie, adaptación estadounidense de “Ghosts”, estrena su cuarta temporada con un giro que cambia por completo su dinámica: ahora Jay también podrá ver a los espíritus que habitan la mansión heredada junto a Sam.

Hasta ahora, Sam era la única capaz de comunicarse con los fantasmas tras desarrollar su habilidad en un accidente. Su esposo dependía completamente de ella para entender lo que ocurría dentro de la casa, lo que daba pie a varios de los momentos más absurdos y divertidos de la historia.

La nueva entrega aprovecha ese cambio para refrescar la relación entre los protagonistas y explorar nuevas dinámicas con los distintos habitantes espectrales, personajes provenientes de épocas, profesiones y personalidades completamente distintas.

Parte del encanto de “Fantasmas” está en que nunca se limita al chiste fácil. Bajo su humor absurdo, la serie también aborda temas como la pérdida, la nostalgia y la necesidad de resolver aquello que los personajes dejaron pendiente en vida.

A lo largo de los 22 episodios de la temporada, la historia también introduce una amenaza sobrenatural derivada de un contrato demoníaco que pondrá en riesgo tanto a los vivos como a los fantasmas de la mansión.

“Fantasmas” es protagonizada por Rose McIver y Utkarsh Ambudkar, junto a Brandon Scott Jones, Rebecca Wisocky, Danielle Pinnock, Richie Moriarty, Asher Grodman, Román Zaragoza y Devan Chandler Long.

Dónde ver: Universal+