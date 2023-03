¿Que ver?: “El triángulo de la tristeza”: cuando la burbuja del privilegio se rompe

¿Dónde?: Disponible en Prime Video

Millonarios, celebridades e influencers viviendo en su burbuja de privilegio (o saliendo de ella), así de simple podemos definir a “El triángulo de la tristeza”.

La cinta ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2022, y que competirá este domingo al Oscar como Mejor película, Director y Guión original, nos ofrece una crítica hacia lo ridículo que puede ser el estilo de vida de las personas con dinero por despilfarrar.

Protagonizada por Harris Dickinson (como Carl) y la fallecida Charlbi Dean (como Yaya), la trama sigue a una pareja de modelos a quienes invitan a un crucero de lujo. Ahí conocerán a otros millonarios como Dimitry ( Zlatko Burić) y también al equipo que trabaja en la embarcación para darles la mejor experiencia (donde destaca el trabajo de la actriz de Filipinas, Dolly de Leon).

Atención: alerta de spoilers

Conforme avanza la historia y entre vajillas de lujo y un poco de sol y mar, la vida de la tripulación y los vacacionistas cambiará cuando se encuentren en una isla desierta y su posición de privilegio cambie.

Como recomendación, si piensas verla: no lo hagas mientras estás comiendo, a menos que no seas muy asqueroso, pues en medio de la película hay una secuencia que no es apta para todos.