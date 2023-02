¿Qué traumas sufrió Mayrín Villanueva cuando formó parte de ‘En tierras salvajes’?

No caben dudas de que Mayrín Villanueva es una de las actrices más talentosas de nuestro país. Telenovelas y películas como “Si nos dejan”, “Vecinos” y “Mi corazón es tuyo” son solo algunas de las producciones donde Villanueva formó parte.

Sin embargo existe un proyecto que marcó profesional y personalmente a la pareja de Eduardo Santamarina: “En tierras salvajes”.

¿De qué trataba “En tierras salvajes”?

“Isabel Montalbán sufre de un grave problema en el pulmón y se muda en busca de un descanso al pueblo de su marido. Su llegada cambiará el destino de una familia para siempre”, indica la sinopsis de “En tierras salvajes”.

Mayrín Villanueva había sido seleccionada en el 2017 para protagonizar “En Tierras salvajes” e interpretar el personaje principal: Isabel Montalbán. Sin embargo la actriz luego fue reemplazada por Claudia Álvarez.

¿Por qué reemplazaron a Mayrín Villanueva?

El anunció de la salida de Villanueva lo anunció la periodista Martha Figueroa, y la noticia sorprendió a varios porque Mayrín ya había grabado varias escenas de “En tierras salvajes”.



Foto: Mayrín y el elenco de "En tierras salvajes". Fuente: Twitter @showmundialshow

Según Villanueva, su salida del proyecto se debió a una decisión corporativa, ya que la emisión del programa empalmaría con otros dos proyectos en los que ella se encontraba y la compañía no permitía esto.

“La empresa decidió que iban a estar dos proyectos al aire en Univision y que no se podían empalmar, que si se empalmaban entonces se tendría que enlatar “En Tierras Salvajes” y obviamente no le conviene a la empresa ni al productor, entonces ellos tomaron la decisión que tenía yo que estar fuera”, confirmó Villanueva.

Sin embargo esta salida tan abrupta traumó a Villanueva. “Me prepararon como un año para hacer una telenovela, ya tenía el pelo, el vestuario, todo ya listo y a la mera hora, una semana antes me dicen ‘¿qué crees Mayrín? Que metieron a otra persona’. Bueno, me fui a llorar a mi casa, tristísimo. Eso me pegó muchísimo”, reveló la actriz.



Foto: Elenco final de "En tierras salvajes". Fuente: Twitter @showmundialshow

"Esas cosas al ego le dan un zape durísimo porque te sientes… por qué yo no, o sea qué tengo mal que te tienen que quitar y no es cierto, ya cuando lo piensas dices a ver nada más no me tocaba, no era para mí este proyecto, algo mejor va a venir para mí y lo sueltas, lo dejas ir y ya no pasa nada", continuó Villanueva.