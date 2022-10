¿A qué se dedica el ex de Nadia Ferreira que ella dejó por Marc Anthony?

Nadia Ferreira es la mejor compañera en la actualidad de Marc Anthony. La modelo de 23 años acompaña al cantante con mucho amor en sus presentaciones y así suelen mostrarse juntos a través de las redes sociales. Si bien en marzo blanquearon su romance, luego de los rumores y especulaciones por parte de la prensa, recién en mayo fue cuando se comprometieron y todavía no se conoce la fecha de la boda.

La ex Miss Paraguay tiene una agenda agitada como modelo, ya que muchas marcas la eligen como embajadora, y trabaja en el rubro desde hace varios años. Pero eso no le impide ser la fan número uno de Marc Anthony y acompañarlo en su gira de conciertos, para encontrarse con sus seguidores de todas las latitudes del mundo.

Leer más: Nadia Ferreira revela la clave para seguirle el ritmo a Marc Anthony

Pero si bien el cantante de 54 años luce muy enamorado de Ferreira y así también lo ha mencionado la modelo en varias entrevistas, no ha sido el primer amor en la vida de ella. Lo cierto es que la bella joven antes estaba en pareja con el empresario paraguayo Omar Castorino, que al igual que el intérprete de “Vivir mi vida” era más grande que la influencer.



Omar Castorino junto a sus hijos en su cumpleaños. Fuente: Instagram @omarcastorino

Leer más: Nadia Ferreira: el antes y el después del paso por el quirófano de la prometida de Marc Anthony

Castorino tiene 41 años y los cumplió hace unos días. “Con mis cuarenta y tantos encima… ¡Ya no quiero nada que no sea con ellos!”, fue parte del mensaje que publicó en sus redes sociales, para celebrar su natalicio. “Tengo todo lo que necesito. Gracias Dios mío. Happy birthday to me”, continuó agradeciendo a la vida por su presente.

En una de sus imágenes, se lo puede ver junto a sus hijos sosteniendo un pastel de cumpleaños. Pero lo cierto es que hace algunas semanas, Omar estuvo envuelto en una polémica por sus intenciones de adquirir la franquicia Miss Universo, institución de la cual formó parte Nadia Ferreira durante el año 2021.