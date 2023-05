¿Qué pasó con Denisse de Kalafe, la cantante detrás del tema "Señora Señora"?

A pesar de las flores, las felicitaciones y los chocolates, ningún 10 de mayo puede estar completo si no suena el tema "Señora, señora" por todo lo alto. Esta canción, interpretada por la cantante Denisse de Kalafe, se ha convertido en el himno del Día de las madres y no importa cuántas veces se haya escuchado, siempre causará el mismo efecto en las mujeres que nos dieron la vida.

No hay ningún festival escolar que no termine con los cientos de alumnos entonando, al mismo tiempo, esta melodía y tampoco ningún programa de televisión, radiodifusora o publicación en redes sociales que no la use para felicitar a todas las madres.

A pesar del tiempo, se estrenó durante la década de los 80, "Señora, señora" no ha pasado de moda, no ha perdido popularidad ni ha desaparecido del repertorio popular; sin embargo, a diferencia del tema, su intérprete sí ha quedado un poco en el olvido y cada vez es menos común escucharla o verla ante las cámaras, lo que ha hecho que muchos se pregunten qué fue de ella.

¿Quién es Denisse de Kalafe?

Denisse nació en la ciudad de Paraná, en Brasil; pero desde muy temprana edad se mudó a México, donde no sólo comenzó su carrera como cantante y compositora, también cobró fama mundial. A principios de la década de los 70, tan sólo unos años después de su llegada a nuestro país, la ya naturalizada mexicana contó con el apoyo artístico de grandes intérpretes como Marco Antonio Muñiz y Roberto Carlos.

Su canción, “El amor… cosa tan rara”, le valió el primer premio del Festival OTI de 1978 , pero fue hasta 1982 cuando se ganó el reconocimiento global gracias a "Señora, señora", la cual compuso en honor a su madre. Si bien no es el único tema de su autoría, sí es el más significativo de su carrera de más de 4 décadas.

¿Dónde está y que ha pasado con la cantante?

A pesar de que solía ser muy activa en sus redes sociales, las apariciones de la artista en estas plataformas cada vez han sido menos y a sus ya cumplidos, 73 años, es muy poco lo que se sabe sobre su vida privada.

Desde hace ya algún tiempo, De Kalafe eligió la Riviera Maya como su residencia definitiva y se sabe que vive en una zona cerrada en Holbox, donde todavía compone. Actualmente vive alejada de los escenarios, pero sigue asistiendo, como invitada, a los diversos festejos que se realizan en su localidad.

Sus últimas apariciones públicas fueron a través de las redes, incluso, durante la pandemia ofreció un concierto vía streaming para celebrar a los médicos que se encontraban en primera línea luchando contra el Covid-19. Además aseguró que ya trabajaba en su regreso musical y planeaba un nuevo álbum que se llamaría ‘Cuarentena’, aunque hasta ahora dicho disco no ha ido lanzado.









