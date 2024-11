Las nuevas generaciones conocerán la obra de Laura Esquivel, "Como agua para chocolate", a través de la serie de HBO Max, la cual se estrenó el domingo pasado y tiene como protagonista a Irene Azuela, Azul Guaita y Andrés Baida; pero no hay que olvidar la primera versión de esta historia en la película realizada por Alfonso Arau.

En 1992 el cine mexicano volvió a estar en la mira del público internacional, cuando se estrenó el filme que narra la historia de un amor imposible entre Tita y Pedro, ya que la matriarca de familia Garza, Mamá Elena, ha decidido que como hija menor debe cuidarla hasta su muerte, pero Tita encuentra en la comida el vehículo para externar sus sentimientos.

Esta película obtuvo el reconocimiento internacional, al lograr nominaciones a premios como BAFTA, Spirit Awards, Golden Globes, Goya, Ariel, por mencionar algunos, además de lograr la internacionalización de algunos miembros de su elenco pero ¿qué ha sido de ellos?

- Lumi Cavazos (Tita)

Después del éxito que significó esta película, las puertas de Hollywood se le abrieron a Lumi y cambió su residencia a Los Ángeles. Trabajó en filmes como "Manhattan Merengue!" (1995), "Sugar Town" (1999), "Bless the child" (2000), por mencionar algunas; pero sin descuidar México, donde nunca ha dejado de trabajar, recientemente participó en la serie "Lalola".





La actriz protagonizó la cinta en 1992.





- Regina Torné (Mamá Elena)

La actriz ya tenía una larga trayectoria cuando interpretó este personaje, que le valió un Premio Ariel como Mejor Actriz; aunque su participación en la cinta fue el inicio de una racha muy buena de trabajo. Hizo "Agujetas de color de rosa" (1994), "Caminos cruzados" (1994) y "Retrato de familia" (1995). Después se mudó a TV Azteca, donde realizó "La chacala" (1997), "El amor no es como lo pitan" (2000), "Amor en custodia" (2005), "Cielo Rojo" (2011) y "Un día cualquiera" (2016); siendo ésta su último trabajo en televisión.

Actualmente vive en Puebla donde abrió una escuela de arte dramático.

Rergina Torné vivió un drama familiar que al día de hoy no ha llegado a su fin, el 24 de enero de 2006 su única hija Regina del Pilar Campos Incháustegui, fue arrestada y condenada a 35 años de prisión por el homicidio de Maribel Monroy Flores, sentencia que cumple en el penal de Santa Martha Acatitla.





La actriz vive en Puebla tras retirarse de la televisión en 2016.





- Marco Leonardi (Pedro Múzquiz)

Después de ganar popularidad en América Latina con esta película, Leonardi siguió trabajando en la industria cinematográfica de Italia, pero también realizó algunas participaciones en producciones estadounidenses como: "From Dusk till Dawn 3: The Hangman's Daughter" (2000), "Once Upon a Time in Mexico" (2002), "Mary" (2005), "Maradona, la mano de D10s" (2007), "All the money of the World" (2016) y "Numb, at the Edge of the End" (2017).

Fue pareja de Lumi Cavazos por casi una década, pero la relación terminó en 1999.





El actor italiano continuó su carrera y ganó fama internacional.





- Yareli Arizmendi (Rosaura)

Nacida en al Ciudad de México, la actriz adquirió la nacionalidad estadounidense y ha forjado una carrera en la industria de aquel país, con trabajos como "Un detective suelto en Hollywood 3" (1994), "The big green" (1995), "Chicago Hope" (1996), "NYPD Blue" (1996), "Murder One: Diary of a Serial Killer" (1997), "Girl in 3D" (2003), solo por mencionar algunos.

También se ha dedicado a producir al lado de su esposo Sergio Arau, a quien conoció en el rodaje de esta misma cinta.





Además de su carrera como actriz, Arizmendi también se ha dedicado a la producción.





- Claudette Maillé (Gertrudis)

Desde su éxito en "Como agua para chocolate", la actriz no ha dejado de trabajar en cine, teatro y televisión, en esta última ha realizado participaciones en melodramas como "Amor en custodia" (2005), "Capadocia" (2010), "Señorita Pólvora" (2015), "Ingobernable" (2018), "Rosario tijeras" (2019), por mencionar algunos.

En cine lleva 29 filmes entre los que destacan "Crónica de un desayuno" (2000), "Quemar las naves" (2007) y "No negociable" (2024). Sólo hizo una pausa en 2002 para dedicarse a la crianza de su primer hijo.





La actriz de ha desenvuelto en el cine, el teatro, la televisión y el streaming.





