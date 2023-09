El difícil camino que tuvo que recorrer la cinta "Como agua para chocolate"

El reciente anuncio de que “Como agua para chocolate”, de Laura Esquivel, será una serie televisiva para HBO-Max , puede hacer pensar a cualquiera que se tratará de un éxito por definición, pero el camino podría no ser tan sencillo.

Hace 31 años, el director de la versión cinematográfica, Alfonso Arau, incluso se puso a llorar sobre una banqueta de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, al ver el trato que la cinta recibía en las salas exhibidoras y la respuesta del público.

Lee también Integrantes de Stray Kids involucrados en choque automovilístico: Conciertos cancelados

En 2012, con motivo del 20 aniversario de la historia, Arau platicó con EL UNIVERSAL de los sinsabores experimentados con “Como agua para chocolate”, en la cual casi nadie creyó en México.

Estos son siete puntos recordados por su director.

- La película sólo estuvo dos semanas en cartelera, por varias situaciones. En el entonces cine Belle Époque (hoy Lido, en la Condesa) se proyectó con un pésimo audio y poca iluminación. El realizador estaba entre las butacas cuando escuchó que una mujer le pidió a otra cambiarse de asiento, porque en otro lado de la sala se habían reído con un diálogo y ella no había alcanzado a escuchar: “Me salí y me puse a llorar en la banqueta, me deprimió mucho ese comentario", recordó Arau.

-La presión económica era mucha. El rodaje costó 20 millones de pesos, cuando en aquél momento el promedio para una cinta mexicana era menor al medio millón de pesos. Y cuando se estrenó durante el primer cuatrimestre de 1992, la crítica la destrozó.

-Para el elenco echó mano de actores que apenas acababan de salir de la escuela, como Lumi Cavazos y de su prima hermana, Regina Torné, para el papel de la mamá que hace sufrir al estelar

-Se filmó durante tres meses en el desierto de Coahuila, a media hora de Ciudad Acuña. Y el dinero comenzó a acabarse, así que cuando tenía que hacer una escena romántica con los personajes principales, con fuegos artificiales, ya no había lo suficiente. Y ocurrió un milagro.

“Empezó a llover y a haber relámpagos fuertes, entonces me fui con las cámaras al cuartito donde se hacía la escena y tuvimos esos fuegos artificiales que regaló Dios", narró Arau.

-Terminada la post producción, Arau quiso venderla en México y EU, pero nadie la quiso. Sólo una persona creyó en ella, dio un pequeño anticipo para llevarla al Festival de Cannes en la sección mercado y ahí llovieron las ofertas

-El estreno original fue con apenas 41 copias y pocos resultados positivos. Salió de cartelera. Pero entonces en EU se convirtió en fenómeno y obligó a un relanzamiento mexicano, en el cual incluso consiguió una placa en el extinto cine Latino, que estaba ubicado en la llamada Zona Rosa de la Ciudad de México, por su permanencia.

-De acuerdo con cifras oficiales, recaudó 12 millones 600 mil pesos en México, mientras que en EU se ostentó por más de una década como la película de habla hispana más taquillera, hasta que fue desbancada por “El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro.

Lee también No solo en Tijuana, Peso Pluma cancela varios conciertos en México, confirma promotora a EL UNIVERSAL