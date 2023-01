Qué esperar de la serie "The Last Of Us" y todo lo que debes saber antes de su estreno

Basada en un exitoso videojuego, la nueva serie "The Last Of Us" es lo más esperado por los gamers y aficionados a las historias con escenarios apocalípticos, ya que la trama se centra en un grupo de personas en un mundo en el que todos han sido infectados por un terrible virus.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la serie, producida por Craig Mazin, es una adaptación del popular juego homónimo de Playstation lanzado en 2013.

Los hechos suceden 20 años después de que la civilización moderna fue destruida y sigue a Joel, un experimentado sobreviviente a quien le es encargada una dura misión: sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años que está en una opresiva comunidad de cuarentena. Para hacerlo tendrá que cruzar todo Estados Unidos y arreglárselas para volver con vida.

Lee también: Así la está pasando Clara Chía, la novia de Piqué, tras reveladora canción de Shakira

Auqnue la serie está inspirada en el popular juego de video, su creador, Neil Drukmann, aclaró a los fans que en varios episodios se alejarán de la historia original, sin embargo, conservarán el hilo principal. "The Last Of Us" es uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming HBO Max, pues además de su trasfondo, también se esperan ver increíbles escenas de acción después de que el rodaje de la serie ha sido uno de los más largos de la plataforma, empezó de julio del 2021 a junio del 2022.

Finalmente se estrena hoy 15 de enero a las 20:00 horas con un capítulo semanal cada domingo hasta el 12 de marzo.

Lee también: La modelo R'Bonney Nola Gabriel de Estados Unidos se corona como Miss Universo 2023