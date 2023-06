El tan esperado momento llegó: por primera vez en su carrera Taylor Swift dará conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México. Fans de la cantante estadounidense han esperado estos conciertos por más de una década. Sin duda, este es el momento ideal para que Swift se presente en países a los que no había ido nunca antes, pues con The Eras Tour repasa en tres horas toda su carrera musical.

The Eras Tour arrancó el 17 de marzo y desde entonces, fans de todo el mundo han seguido cada fin de semana transmisiones en vivo en TikTok, Instagram y actualizaciones en Twitter. Si bien un concierto está pensado para ser un repertorio que se vive al menos una vez, la posibilidad que ofrecen las redes sociales de ver el concierto cada fin de semana ha hecho que los chistes de Taylor, las canciones sorpresas y otros momentos claves del evento se graben en la memoria y pasen a ser parte de los chistes locales que se crean entre los swifties y la propia cantante.

"August", una canción del disco "Folklore", es una de las favoritas de los fans. Desde su lanzamiento en 2020, se volvió en el himno de las swifties en el mes de agosto. Desde que inició el tour, se especuló qué audiencia sería la afortunada en escuchar "August", en vivo en agosto y los suertudos resularon ser los fans mexicanos.

A continuación, te presentamos algunos de los momentos que más esperan presenciar los mexicanos y el contexto de cómo surgieron:

Friendship bracelets

La comunidad que sigue a Taylor Swift creó una nueva tradición en The Eras Tour: los “friendship bracelets”. Se tratan de crear pulseras con cuentas de colores y lyrics de las canciones de Taylor Swift e intercambiarlos con otras swifties en los conciertos.

Esta tradición surgió de la canción “You’re On Your Own Kid”, del disco Midnights, donde se Swift canta “So make the friendship bracelets /Take the moment and taste it”. Si bien la canción no forma parte del setlist del concierto, logró cambiar la experiencia de cómo se viven.

Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL, Archivo EL UNIVERSAL.

Las canciones sorpresas

En cada concierto, Taylor Swift canta en acústico dos canciones sorpresa de cualquiera de sus 10 discos. Esta dinámica ha llevado a las fans a hacer listas de las canciones que desean sean cantadas en la noche de su concierto y estar pendiente cada fin de semana si su canción favorita ya fue cantada o sobrevivió un día más. Digo sobrevivió porque la regla que planteó Taylor Swift es que las canciones ya cantadas no se volverán a repetir en ningún otro concierto, a menos que se equivoque o que sea de su último disco “Midnights”. Así que si tu canción favorita ya fue cantada en acústico, en realidad se considera como un suceso de mala suerte. ¿Cuáles son las canciones sorpresa que interpretará en estas tres noches en la Ciudad de México? ¿Será la nueva “You’re Losing Me”? Esas, además de si se conseguirán boletos, son unas de las más grandes angustias de las swifties mexicanas en este momento. Sobre todo porque muchas favoritas ya fueron cantadas en Estados Unidos.

Los Disfraces

Una tradición muy arraigada en los conciertos de Taylor Swift es ir disfrazada como ella o como referencias a sus canciones. Entre más original y laborioso el disfraz, mejor. Todo esto surgió porque en tours anteriores, había gente del equipo de Taylor Swift entre el público y seleccionaban a las personas “que mejor experimentaran el concierto” para poder conocerla en persona. Para tener más posibilidades de ser vistos por el equipo de Swift, se requería de un look muy vistoso. Pese a que en The Eras Tour no hay “Meet & Greets” -como medida de seguridad por la pandemia de Covid-19-, los fans mantuvieron esta tradición y han mostrado sus disfraces más creativos.

La cantante se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México. Foto: Instagram. @taylorswift

“All Too Well”, la versión de 10 minutos y otros momentos de catársis

Ahora que Taylor Swift lanzó la regrabación de su disco “Red” cumplió el sueño de toda swiftie trágica con el corazón roto: sacar la versión de 10 minutos de su canción de ruptura más popular y querida. No hay mucho que decir, realmente se tratan de 10 minutos de pura catársis, donde se espera gritar a todo pulmón “And you call me up again just to break me like a promise / So casually cruel in the name of being honest” y “fuck the patriarchy”.

Otras canciones por las que se ansía cantar con mucho sentimiento son “Tolerate It”, “My Tears Ricochet”, “Illicit Affairs” y “Marjorie”, por mencionar algunas.

Gritos, señas y bailes: los chistes locales entre Taylor Swift y las swifties

En este tour no sólo se han creado nuevas tradiciones, sino que se han retomado otras, gracias a que Taylor Swift revisita su carrera. La señal de corazón y la vueltita que da con su guitarra que hace al cantar “Fearless” son símbolos que marcaron a una generación de fans. Ahora también se suma el baile de “Bejeweled”, que se viralizó en TikTok y fue creado por un fan llamado Mikael Arellano.

También ya es una tradición que cada que Taylor Swift inicia "Delicate", los fans le griten “one, two, three, let’s go bitch!”, un grito que surgió durante el tour de Reputation. Otra grito que está cobrando fuerza entre los fans son los que Taylor Swift dio a un guardia de seguridad en un concierto, al ver que estaba hostigando a unas fans. El reclamo de Swift fue al mismo tiempo que cantaba “Bad Blood”, lo que ha hecho que algunos fans canten esa versión que han apodado “Taylor’s Angry Version”.

El sombrero 22

Cuando Taylor Swift está en la era “Red” siempre obsequia el sombrero, autografiado, que usa al cantar “22”. ¿Quiénes serán las o los afortunados en llevárselo?