¿Qué es el lap dance? la práctica que casi mata a Salma Hayek en el set de grabación de “Magic Mike’s Last Dance”

Salma Hayek se pondrá en la piel de una striper en la película “Magic Mike’s Last Dance”. La cinta, que protagoniza junto a Channing Tatum llegará a los cines el 10 de febrero. "Me lo merezco. Tuve que hacer de stripper en tantas películas antes y ahora puedo sentarme y disfrutarlo. Fue emocionante, pero al mismo tiempo peligroso", explicó en una entrevista reciente.



Es que Salma Hayek detalló que casi muere grabando una de las tomas de “lap dance”. Sucede que no recordaba si llevaba ropa interior en esa escena y Channing Tatum quería ayudarla para que no cayera al piso mientras colgaba boca abajo.

Salma Hayek detalló que sus "piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo".

Fue ahí cuando Channing Tatum quiso ayudarla. “Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me aferré a los pantalones. Él dice 'Levanta las manos' y yo dije 'No, no, no, no'”, agregó entre risas, pero haciendo hincapié en que temió por su vida.

¿Qué es el “lap dance”?

Salma Hayek tiene 56 años y por ello para la actriz la escena del “lap dance” fue todo un tema. Es que la práctica requiere de mucha destreza física y ella se lo tomó como un desafío personal a su edad. Se trata de un baile muy sensual que ha ido cobrando mucho protagonismo en los últimos años sobre todo en club nocturnos y salas eróticas.

El “lap dance” nació en Las Vegas. Las bailarinas que lo practican se mueven sobre el vientre del espectador. Se estima que estas mujeres recibían un millón de clientes al año que llegaban para verlas moverse en los clubes de la ciudad. Es muy similar al “strip dance” ya que también incluye despojarse de las prendas a medida que transcurren los segundos.