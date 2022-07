"Que Del Solar y Magda se pongan a hacer televisión en el cielo": Andrea Rodríguez

La productora Andrea Rodríguez recuerda con mucho cariño a Fernando del Solar, no sólo por haber sido un buen elemento en el programa "Hoy", además de uno de los más queridos por los televidentes, sino porque era un hombre sensible y que sabía acompañar a las personas cercanas a él en las buenas y en las malas.

"Me puse a ver los whatsapps de él y di con los mensajes cuando me dio el pésame de Magda (su hermana y productora de Hoy de 2018 a 2020) porque no pudo ir, porque obviamente estaba muy fuerte del Covid-19 en esa época, entonces me dijo, 'disculpame por no poder acompañarte', pero todos sabemos que Fernando se cuidaba muchísimo durante toda esta pandemia, pero así es de contrastante la vida, hay días que nos da unas alegrías enormes y otros estas tristezas que tenemos que ir entendiendo. Espero que su familia encuentre la paz y para Fernando deseo que se encuentre con Magda y se pongan a hacer televisión en el cielo", dijo la productora.

Andrea comentó que mientras buscaban material de Fernando en su etapa de "Hoy", se vino a su memoria cuando en 2018 lo convencieron de volver a la televisión después de ocho años luchando con el cáncer de pulmón.

"La verdad es que te viene una nostalgia muy grande de saber que ya no está. Fernando fue un hombre con una sonrisa increíble, con una energía positiva padrísima y con su frase inolvidable '¡Arriba los corazones!' Cuando nos dijeron que veníamos a Hoy siempre pensamos primero en Fernando, porque era un conductor que extrañaban mucho y funcionaba muy bien en las mañanas, lo invitamos a desayunar para saber si él tenía ganas de volver a la televisión, platicamos y nos dijo que sí".

En ese entonces su hermana Magda estaba al frente del programa y planeó una llegada del argentino espectacular, llevándolo a Teotihuacán en helicóptero; también recordó que tenía un carácter muy alegre y le gustaba jugar, como el día en que se vistió de He-Man para celebrar el Día del Niño, pero de igual manera su adiós marcó a la producción.

"Acababa de comenzar el Mundial de Rusia 2018, era el 14 de julio y estabamos el negrito (Raúl Araiza), Fernando y yo viendo el partido inaugural, entonces de repente nos dijo que nos quería contar algo, resultó que se quería ir de "Hoy", pero pensamos que sería más adelante, pero nos respondió que lo quería hacer al otro día, y nos explicó que no había sido lo que él esperaba, entonces se lo fui a decir a Magda y así sucedió".

A pesar de que no eran amigos cercanos, Andrea explica que se comunicaban de vez en cuando o se encontraban en algunos eventos, donde aprovechaban para ponerse al día con lo que estaba sucediendo con ellos

La noticia de su muerte la tomó por sorpresa, porque no sabía que se encontraba enfermo y apenas el 22 de marzo había estado con él en su boda con Anna Ferro, donde lo felicitó y le deseó lo mejor, pero también le dio pésame por la muerte de su padre el pasado 12 de junio.

"Son momentos en los que nunca te imaginas que quizá es la última vez que le vas a mandar un mensaje a alguien".

La productora compartió que el día de mañana en el inicio del programa "Hoy", le dedicarán a Fernando del Solar un espacio importante para recordarlo, por eso se encontraban buscando material en la videoteca de Televisa sobre él, porque fue alguien que la gente, sus compañeros y amigos, quisieron muchos y algunos como ella, Andrea Escalona y Tanía Rincón, lo conocían desde hace más de 20 años, pero otros como Raúl Araiza que lograron entablar una gran amistad con Fernando a raíz de su llegada al matutino.

"Queremos recordar a Fernando sonriendo, estando en la cocina porque le fascinaba cocinar, recordarlo en esta parte donde se disfrazaba o cuando se apasionaba con el fútbol, a Magda le gustaba mucho poner a cantar a los conductores, entonces vamos a poner ese pedazo donde cantó en el Día de las Madres, mañana tendremos momentos emotivos para que la gente pueda recordar siempre así a Fernando del Solar".

