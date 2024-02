Producción de "Ventaneando" celebra el cumpleaños de la hija de Daniel Bisogno y divide opiniones en redes

En medio de la incertidumbre que ha generado el estado de salud de Daniel Bisogno, sus compañeros de "Ventaneando" decidieron tener un lindo gesto con la hija del conductor, Michaela, quien el pasado 26 de febrero cumplió 8 años y no pudo celebrarlo.

Ese día, la pequeña visitó el hospital para poder pasar un tiempo con su padre; es por ello que la producción del programa, ante la ausencia de "El Muñeco", le organizó una fiesta sorpresa en el foro de grabación.

La celebración tuvo lugar esta misma tarde, minutos antes de que comenzara la emisión, y fue compartida por el programa a través de sus redes sociales.









Lee también Yo por lo que veo es que no se siente a gusto

En uno de los videos, publicados en la cuenta oficial de Instagram, se puede ver a la niña llegando al lugar en medio de aplausos y maravillada por los globos, serpentinas y un lindo pastel de bailarina que se encontraba al centro de la mesa.

Entre los conductores, miembros del staff, la productora y hasta algunos invitados, como Los Destrampados, Michaela escuchó las tradicionales mañanitas, apagó la vela que adornaban el pastel y abrió los regalos que

Además, recibió varios regalos que, aunque sea por un momento, le regresó la sonrisa al rostro.

Por su parte, Pedro Sola, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez le externaron su cariño: "No está su papá, pero está su familia de 'Ventaneando', dijo Manjarrez.

Sin embargo, esta situación dividió la opinión de los usuarios; mientras algunos lo tomaron como un noble detalle para alegrar a la niña, otros no vieron con buenos ojos que hayan decidido transmitir el festejo; incluso aseguraron que intentaban lucrar con el momento.

"Qué hermoso detalle", "Me parece muy inapropiado que la hicieran ir al programa, ella no está bien", "¿En verdad tienen que usar a la niña?", "Esto es compañerismo", "Para los que dicen lucrar con la niña, siento que ellos se tratan como familia", "Yo por lo que veo es que no se siente a gusto", "La niña no quiere fiesta, quiere a su papá", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por otra parte, sobre el estado de salud de Daniel Bisogno, aunque no dieron más detalles, aseguraron que el conductor se encuentra "mucho mejor" y que la visita de su hija lo animó a seguir dando batalla. Sin embargo, no compartieron ningún parte médico y tampoco se sabe hasta cuando permanecerá internado.

Lee también Salud de la madre de Daniel Bisogno se vio afectada por el Covid: "pasaba mucho tiempo en cama"