Daniel Bisogno y su hija Michaela comparten un tierno encuentro en su cumpleaños

Michaela, la única hija de Daniel Bisogno, pudo celebrar su cumpleaños número 8 de manera especial al lograr visitarlo en el hospital a pesar de la situación de salud que enfrenta el conductor de televisión.

Después de 19 días de hospitalización debido a una bacteria en los pulmones, el último informe sobre el estado de Bisogno resultó positivo, ya que fue extubado y ahora respira por sus propios medios, lo que permitió la visita de su pequeña.

Daniel Bisogno dio la bienvenida a Michaela en 2016. Foto: Instagram

Ayer, el programa "Ventaneando" proporcionó detalles sobre este encuentro, destacando que la situación pudo animar a Daniel.

Rosario Murrieta, compañera del presentador, comentó: "Esta mañana la niña lo visitó, así que debe ser una alegría muy grande para él haber recibido la visita de su hijita". Asimismo, Linet Puente añadió: "Y para ella también, porque obviamente ama a su Papito chulo, como le dice, y es su cumpleaños".

Por otra parte, se reveló que Daniel no está al tanto del fallecimiento de su madre, Araceli, quien perdió la vida el 28 de febrero debido a una infección generalizada, después de haberse contagiado de Covid-19 en dos ocasiones.

La mamá de Daniel Bisogno, Araceli Bisogno, falleció ayer, 24 de febrero. Fotos: Instagram

Michaela, el motor de vida de Daniel Bisogno

Michaela ha sido fundamental en momentos de vulnerabilidad para el conductor. En diversas ocasiones, Bisogno ha mostrado su lado más sensible al compartir sus sentimientos hacia su hija, que es fruto de su relación con Cristina Riva Palacio, convirtiéndose en su principal fuente de inspiración para superar sus crisis de salud.

Anteriormente, durante su padecimiento relacionado con várices esofágicas, Daniel compartió las palabras que le dedicó a la menor antes de ingresar al hospital: "Quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste cuando estés más grande, a lo mejor te vas a reír y vas a decir, 'mi papá es chistoso'. Que sepas que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte".

Al presentador no le hacía ilusión tener hijos antes de la llegada de la Michaela, a quien también ha denominado como la mujer de su vida.

