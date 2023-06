"Primos", nueva serie de Disney, es señalada por supuestos estereotipos racistas

Una vez más, Disney se encuentra envuelto en controversia, pues algunos usuarios han utilizado las redes sociales, como Twitter, para expresar su opinión sobre su próxima serie "Primos". Este proyecto animado retrata a una familia latina, pero ha generado críticas por supuestos "estereotipos racistas", tanto en la historia como en los personajes.

Recientemente, la empresa lanzó la canción promocional, por lo que se puede ver un adelanto del polémico audiovisual.

¿De qué trata "Primos"?

La historia aborda a Tater Ramírez Humphrey: una niña de 10 años, con grandes sueños, que está decidida a encontrar lo que la hace extraordinaria. Cuando sus 12 primos caóticos se van a vivir con ella durante el verano y la ayudan a descubrir su verdadero yo.

Lee también: María Elena Ríos acusa a Tenoch Huerta de quitarse el condón sin consentimiento durante una relación sexual

La serie fue creada por la artista estadounidense Natasha Kline, quien tiene ascendencia mexicana, y está inspirada en sus vivencias de la infancia y en las experiencias compartidas con su familia de origen mexico-estadounidense.

Cabe mencionar que debido a la avalancha de comentarios que recibió el corto, que dura apenas un minuto, la empresa se vio obligada a retirar el material de las redes. Hasta ahora se mantiene únicamente en Youtube.

¿Qué fue lo que incomodó a la audiencia?

Todo comenzó con el nombre del barrio donde vive la protagonista, llamado Terremoto Heights. Este término en inglés hace referencia a un barrio cercano a una colina o montaña. Sin embargo, de acuerdo con "El País", la audiencia se enfocó en la primera palabra (Terremoto), considerándola como una burla hacia México. Esto se debe a que, en diversas ocasiones, los movimientos telúricos han provocado grandes catástrofes y pérdidas humanas.

También se señaló que el retrato de las familias latinas que viven en Estados Unidos muestra una representación en la que parecen vivir en condiciones de hacinamiento y en entornos descuidados.

Lee también: ¿Qué es el stealthing, de lo que acusa Elena Ríos a Tenoch Huerta?

Asimismo, hubo quienes trataron de explicar que “Primos” está ambientada en Los Ángeles y el barrio se llama “Terremoto Heighs porque es una zona sísmica.

Por otra parte, incomodó la frase del video: “Oye primos” debido a que es una conjugación errónea del español y lo correcto sería la expresión “Oigan primos” u “Oye primo”.

Tales exigencias llamaron la atención de la actriz Myrna Velazco, quien presta su voz al personaje de Tater, y reaccionó de forma molesta: “Como recordatorio, el español no es latinoamericano, es una lengua que los conquistadores españoles forzaron a los latinoamericanos. La única razón por la que somos latinos y no nativo americanos es por esa distinción. Enójense todo lo que quieran conmigo por mis errores de ortografía y pronunciar mal palabras en español. Eso no quita el hecho de que soy una mujer mexico-americana y nativa-americana”, expresó en una serie de tuits que fueron borrados.

Tras la polémica, la creadora restringió sus redes sociales y hasta el momento Disney no ha lanzado algún comunicado al respecto.

De verdad me preocupa además de los estereotipos que alguien que básicamente se avergüenza de dónde viene. Oye primos es solo otra serie mal organizada con gente que solo busca sacar provecho de Mexicanos/Latinos. Ella es esa "nazi"#Disney #OyePrimos #Primos pic.twitter.com/RHvrFlfhGN — La Vide en Rose (@OrdinaryZec) June 16, 2023

Disney: joder cambien a la sirenita y vuelvan la rapera, y todo el que diga que no le gusta es porque es racista



También el mismo disney: joder hagan la serie más racista y estereotipada que existe, no usen la gramática básica y pongan le "oye primos". pic.twitter.com/jcOfh63sVd — Mr.Argumentos (@MrArgumentos) June 16, 2023

"Representa muy bien a los Latinos"

Esta cagada de serie es tan mala q ni su titulo se salva de estar mal hecho "Oye primos" Pusieron "Hey cousins" en el traductor de Google q traduce peor que un analfabeto. Pero eso no es nada comparado a todo el racismo que le metieron a esto. pic.twitter.com/FsQMJg4Kmu — Enaneishon (@7890Laumi) June 16, 2023

después de esa cosa de "Oye primos", deberían revivir el #ShutUpGringo pic.twitter.com/ChmO6r0VQC — billie wesos (@NotBillieBones) June 16, 2023

Lee también: Dulce se deslinda del aumento de peso de Alejandra Ávalos: "Su gordura es responsabilidad de ella"