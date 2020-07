Presiona UTE a senadores para liberar apoyo a la cultura y el espectáculo

A seis meses de que la pandemia derivada del coronavirus les hiciera que pararan sus actividades y con ello sus ingresos se hayan visto mermados, la Unión de Trabajadores del Espectáculo (UTE), regresó por tercera vez este martes a las afueras del Senado de la República para pedir apoyo para el gremio cultural y del espectáculo que no ha podido laborar.

Siguiendo los protocolos de sanidad en esta ocasión el mitin organizado por productores, técnicos, proveedores, trabajadores y gestores culturales, acudió un pequeño grupo al edificio de Paseo de la Reforma, a exigir a los senadores, les den respuesta a su pliego petitorio mismo que le entregaron por segunda ocasión.

“Desde enero no hemos tenido trabajo algunos, el 29 de abril se hizo la primera entrega del punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, un acuerdo en el que la petición era un monto por 13 mil 500 millones de pesos para apoyo de los trabajadores de la cultura y el espectáculo.

"Luego el primero de mayo fuimos recibidos por uno de los asesores de Mario Delgado, quien se comprometió que en un lapso no mayor a tres o cuatro días tendríamos respuesta y ya han pasado más de tres meses de aquel momento y aun seguimos sin saber de él”, confesó Raymundo Hernández, asesor de la UTE.

Durante el mitin, Hernández recordó que esta petición busca crear un plan de trabajo entre 2020, 2021 y 2022, que ayudará a quienes tuvieron que cancelar eventos desde febrero de este año y que beneficiaría a más de millón y medio de personas que trabajan en el mundo de la cultura y el espectáculo.

El asesor detalló que la falta de apoyos a su sector ha hecho que muchas personas dedicadas a la cultura hayan fallecido, ya sea por problemas derivados de la pandemia o por problemas médicos que no se han podido atender por falta de recursos.

“Hay trabajadores de la cultura que por no tener ingresos para atender enfermedades que en otra situación podrían atenderse, lamentablemente han muerto, esto no puede seguir así y por eso una vez más estamos aquí, esperando una respuesta. Estamos volviendo a levantar la voz en un nuevo mes de silencios, no es posible que en México se le desdeña a la cultura”, expresó Raymundo Hernández.

Pese al panorama tan desolador, Fernando Gallegos, vocero de la UTE acotó que ha habido personajes, como Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, quien los ha buscado para ayudar, aunque hasta el momento no ha podido concretar un avance significativo en la lucha de la Unión de Trabajadores del Espectáculo.

“Él ha estado con nosotros y nos ha manifestado su preocupación y logró la creación de un seguro médico por parte de una empresa privada con unos costos muy baratos, un seguro con un costo de 54 pesos para los trabajadores de la cultura, reconocemos su respuesta, ha estado gestionando fondos pero un diputado de 500 por mas que se preocupe, si los demás diputados no entienden el problema”, indicó.

La Unión de trabajadores del Espectáculo es un gremio constituido por más de mil 600 agremiado en la Ciudad de México y más de seis mil a nivel nacional y con su petición buscan que el gobierno federal apruebe un punto de acuerdo único para la creación de un fondo económico por 13.5 mil millones de pesos a través de la creación de un programa nacional, urgente y plurianual.

