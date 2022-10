Preparan nueva serie sobre Juan Rulfo para conmemorar los 70 años de “El llano en llamas”

En 2023 y para celebrar los 70 años de la publicación de “El llano en llamas”, novela escrita por su papá, el realizador Juan Carlos Rulfo espera hacer algo especial en formato de serie.

Dicho material estaría complementando a “Cien años con Juan Rulfo”, serie compuesta por siete capítulos, disponible en Amazon Prime Video, en donde se abordan varios temas como el hombre literario, el cine y la antropología.

"Quiero hacer más capítulos, estoy un poco ahorrando, juntando voluntades para darle a eso y, por ese lado, va bien. El año que entra es un aniversario más de "El llano en llamas" y estaré preparando este espacio para seguir homenajeando", comenta el cineasta.

Lee también: Mago español muere en pleno escenario, todos pensaron que era parte del show

El realizador de “En el hoyo” y “Los que se quedan” estaría haciendo la nueva apuesta luego de comenzar un nuevo documental, ahora sobre el agua en la Ciudad de México, que arrancará en enero.

Recién se anunció que “Pedro Páramo”, también novela de su padre, tendrá una nueva versión cinematográfica de la mano de Netflix.

La dirección recaerá en manos de Rodrigo Prieto, cinefotógrafo reconocido y nominado al Oscar por su labor en “Secreto en la montaña”, cuyo rodaje se realizará el próximo año.

"Yo me he alejado de eso, me retiré completamente del asunto, la película de ellos y están preparando, están haciendo el casting y pues tendrá los set por Eugenio Caballero (“El laberinto del fauno2).

"A Rodrigo lo quiero mucho, está viendo todo muy bien y es lo único que puedo decir", apunta.



De estreno

El próximo domingo, en el Complejo Cultural Los Pinos y en el marco del Día del Médico, Rulfo presentará el documental “Cartas a distancia”, filmado durante las primeras semanas de la pandemia, en 2020.

El largometraje, que ya se ha exhibido en Francia y España, así como ganado premios en certámenes como el de Perú, es visto a través de la comunicación en video y escrita que los pacientes de un hospital en la Ciudad de México sostenían con su familia.

Los materiales eran tomados por los mismos enfermeros del sitio, quienes se convirtieron en el enlace entre ambos puntos.

"Es una especie de homenaje a los trabajadores de la salud, contra lo que se piense, no es un documental tremendista, yo no hago eso, es ver lo que ellos hacían y nunca se hablaba de ellos, todo eran cifras y estadísticas", refiere.

El estreno comercial en cines se realizará el próximo jueves, para casi en paralelo estar en espacios del circuito cultural y salas alternativas como Cineteca Nacional y Cine Tonalá.

Lee también: Esta es la bochornosa razón por la que Paulina Rubio es tendencia en redes sociales