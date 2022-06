Premios Tony. Ariana DeBose conducirá la noche más importante del teatro

La fiesta del teatro en Estado Unidos ha llegado y este domingo se realizará la 75° entrega anual de los Premios Tony, en la que se premia a lo mejor de la cartelera en Broadway en 2021-2022, y que este año fungirá como anfitriona Ariana DeBose, desde el escenario del Radio City Music Hall de Nueva York.

Elegir a DeBose como conductora de los premios Tony es una forma de reconocer a esta joven actriz, que en 2018 fue nominada al Premi Tony a la mejor actriz de reparto de un musical, por su papel de Donna Summer en el musical “Summer: The Donna Summer Musical”, pero ella ya tenía un camino recorrido en los escenarios con montajes como “Hamilton, Motown: The Musical”, en 2013, y “Pippin” por mencionar algunas, y a inicios de este año participó en la adaptación cinematográfica de “West Side Story” de Steven Spielberg, donde interpretó el papel de Anita, por el cual ganó el Oscar a mejor actriz de reparto.

Para la ceremonia, que se espera tenga una duración de tres horas, contará con las actuaciones en vivo de Bernadette Peters, Billy Porter, The New York City Gay Men's Chorus, los miembros originales del elenco de Broadway de “Spring Awakening” y números de los musicales nominados: “A Strange Loop”, “Company, Girl From the North Country”, “MJ”, “Mr. Saturday Night”, “The Music Man”, “Paradise Square” y “SIX: The Musical”.

Los homenajeados de la noche serán Angela Lansbury, quien recibirá el Premio Tony Especial por su trayectoria en el teatro; Robert E. Wankel, recibirá el premio Isabelle Stevenson Tony y a James C. Nicola se le otorgará un Premio Tony Especial.

Los montajes favoritos de esta noche son “A Strange Loop” con 11 nominaciones, el cual aborda la historia de Usher, un escritor queer que escribe un musical sobre un escritor queer negro que escribe un musical; “MJ” con 10 nominaciones, en este musical se muestra a Michael Jackson mientras se prepara para la gira mundial Dangerous de 1992; “Paradise Square” con 10 nominaciones y aborda el conflicto entre los estadounidenses de origen irlandés y los estadounidenses de raza negra durante la Guerra Civil y Company con 9, en ella se muestra los problemas maritales de varias parejas, a través de los recuerdos de uno de sus amigos.

Esta ceremonia organizada por The Broadway League y el American Theatre Wing, se transmitirá en México este domingo a las 19:00 horas por Film&Arts.

Nominados

Mejor obra

- Clyde's

- Hangmen

- The Lehman Trilogy

- The Minutes

- Skeleton Crew

Mejor musical

- Girl From the North Country

- MJ

- Mr. Saturday Night

- Paradise Square

- SIX: The Musical

- A Strange Loop

Mejor reestreno de una obra de teatro

- American Buffalo

- for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf

- How I Learned to Drive

- Take Me Out

- Trouble in Mind

Mejor reestreno de un musical

- Caroline, or Change

- Company

- The Music Man

Mejor libreto de un musical

- Girl From the North Country: Conor McPherson

- MJ: Lynn Nottage

- Mr. Saturday Night: Billy Crystal, Lowell Ganz & Babaloo Mandel

- Paradise Square: Christina Anderson, Craig Lucas & Larry Kirwan

- A Strange Loop: Michael R. Jackson

Mejor partitura original escrita para teatro

- Flying Over Sunset: Música-Tom Kitt, Letra-Michael Korie

- Mr. Saturday Night: Música-Jason Robert Brown, Letra-Amanda Green

- Paradise Square: Música-Jason Howland, Letra-Nathan Tysen & Masi Asare

- SIX: The Musical: Música y letra-Toby Marlow & Lucy Moss

- A Strange Loop: Música y letra- Michael R. Jackson

Mejor actor principal en una obra de teatro

Simon Russell Beale (The Lehman Trilogy)

Adam Godley (The Lehman Trilogy)

Adrian Lester (The Lehman Trilogy)

David Morse (How I Learned to Drive)

Sam Rockwell (American Buffalo)

Ruben Santiago-Hudson (Lackawanna Blues)

David Threlfall (Hangmen)

Mejor actriz principal en una obra de teatro

Gabby Beans (The Skin of Our Teeth)

LaChanze (Trouble in Mind)

Ruth Negga (Macbeth)

Deirdre O'Connell (Dana H.)

Mary-Louise Parker (How I Learned to Drive)

Mejor actor principal en un musical

Billy Crystal (Mr. Saturday Night)

Myles Frost (MJ)

Hugh Jackman (The Music Man)

Rob McClure (Mrs. Doubtfire)

Jaquel Spivey (A Strange Loop)

Mejor actriz principal en un musical

Sharon D Clarke (Caroline, or Change)

Carmen Cusack (Flying Over Sunset)

Sutton Foster (The Music Man)

Joaquina Kalukango (Paradise Square)

Mare Winningham (Girl from The North Country)

Mejor actor de reparto en una obra de teatro

Alfie Allen (Hangmen)

Chuck Cooper (Trouble in Mind)

Jesse Tyler Ferguson (Take Me Out)

Ron Cephas Jones (Clyde's)

Michael Oberholtzer (Take Me Out)

Jesse Williams (Take Me Out)

Mejor actriz de reparto en una obra de teatro

Uzo Aduba (Clyde's)

Rachel Dratch (POTUS: Or, Behind Every Great Dumbass are Seven Women Trying to

Keep Him Alive)

Kenita R. Miller (for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf)

Phylicia Rashad (Skeleton Crew)

Julie White (POTUS: Or, Behind Every Great Dumbass are Seven Women Trying to Keep

Him Alive)

Kara Young (Clyde's)

Mejor actor de reparto de un musical

Matt Doyle (Company)

Sidney DuPont (Paradise Square)

Jared Grimes (Funny Girl)

John-Andrew Morrison (A Strange Loop)

A.J. Shively (Paradise Square)

Mejor actriz de reparto de un musical

Jeannette Bayardelle (Girl from The North Country)

Shoshana Bean (Mr. Saturday Night)

Jayne Houdyshell (The Music Man)

L Morgan Lee (A Strange Loop)

Patti LuPone (Company)

Jennifer Simard (Company)

Mejor diseño escenográfico de una obra de teatro

Beowulf Boritt (POTUS: Or, Behind Every Great Dumbass are Seven Women Trying to

Keep Him Alive)

Michael Carnahan and Nicholas Hussong (Skeleton Crew)

Es Devlin (The Lehman Trilogy)

Anna Fleischle (Hangmen)

Scott Pask (American Buffalo)

Adam Rigg (The Skin of Our Teeth)

Mejor diseño escenográfico de un musical

Beowulf Boritt and 59 Productions (Flying Over Sunset)

Bunny Christie (Company)

Arnulfo Maldonado (A Strange Loop)

Derek McLane and Peter Nigrini (MJ)

Allen Moyer (Paradise Square)

Mejor diseño de vestuario de una obra de teatro

Montana Levi Blanco (The Skin of Our Teeth)

Sarafina Bush (for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf)

Emilio Sosa (Trouble in Mind)

Jane Greenwood (Neil Simon's Plaza Suite)

Jennifer Moeller (Clyde's)

Mejor diseño de vestuario de un musical

Fly Davis (Caroline, or Change)

Toni-Leslie James (Paradise Square)

William Ivey Long (Diana, The Musical)

Santo Loquasto (The Music Man)

Gabriella Slade (SIX: The Musical)

Paul Tazewell (MJ)

Mejor iluminación de una obra de teatro

Joshua Carr (Hangmen)

Jiyoun Chang (for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf)

Jon Clark (The Lehman Trilogy)

Jane Cox (Macbeth)

Yi Zhao (The Skin of Our Teeth)

Mejor iluminación de un musical

Justin Ellington (for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf)

Mikhail Fiksel (Dana H.)

Palmer Hefferan (The Skin of Our Teeth)

Nick Powell and Dominic Bilkey (The Lehman Trilogy)

Mikaal Sulaiman (Macbeth)

Mejor diseño de sonido de una obra de teatro

Justin Ellington (for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf)

Mikhail Fiksel (Dana H.)

Palmer Hefferan (The Skin of Our Teeth)

Nick Powell and Dominic Bilkey (The Lehman Trilogy)

Mikaal Sulaiman (Macbeth)

Mejor diseño de sonido de un musical

Simon Baker (Girl from The North Country)

Paul Gatehouse (SIX: The Musical)

Ian Dickinson for Autograph (Company)

Drew Levy (A Strange Loop)

Gareth Owen (MJ)

Mejor dirección de una obra de teatro

Lileana Blain-Cruz (The Skin of Our Teeth)

Camille A. Brown (for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is

enuf)

Sam Mendes (The Lehman Trilogy)

Neil Pepe (American Buffalo)

Les Waters (Dana H.)

Mejor dirección de un musical

Stephen Brackett (A Strange Loop)

Marianne Elliott (Company)

Conor McPherson (Girl from The North Country)

Lucy Moss & Jamie Armitage (SIX: The Musical)

Christopher Wheeldon (MJ)

Mejor coreografía

Camille A. Brown (for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is

enuf)

Warren Carlyle (The Music Man)

Carrie-Anne Ingrouille (SIX: The Musical)

Bill T. Jones (Paradise Square)

Christopher Wheeldon (MJ)

Mejor orquestación

David Cullen (Company)

Tom Curran (SIX: The Musical)

Simon Hale (Girl from The North Country)

Jason Michael Webb y David Holcenberg (MJ)

Charlie Rosen (A Strange Loop)