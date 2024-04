Premios Platino 2024: “La sociedad de la nieve” triunfa con seis estatuillas, incluyendo Mejor Película, Dirección y Actuación Masculina

Riviera Maya. Xcaret se “congeló” esta noche. El filme “La sociedad de la nieve” se elevó como el más ganador de los Premios Platino, otorgado a lo mejor del cine y las series iberoamericanas, al contabilizar seis de las siete estatuillas a las que aspiraba, entre ellas Película, Dirección e Interpretación Masculina.



Su director J.A Bayona recordó, el recoger el máximo galardón, que fue un proyecto que le costó diez años de trabajo, porque nadie creía que podía ser exitoso al estar hablado en español y con actores desconocidos.



“Ahora es la tercera más vista del año (con 250 millones de visualizaciones en Netflix). A veces hay que hacer las cosas de manera diferente para cambiar las reglas del juego”, expresó Bayona.

Juan Antonio Bayona, director de "La sociedad de la nieve" en la alfombra roja de los Premios Platino. Foto: Cortesía Premios Platino.



“Ahora viendo a todo estos actores, actrices, directores esta noche, es ver que tenemos todas las herramientas para cambiar las reglas del juego y tenemos al público, tenemos el aliento para hacerlo”, recalcó.



Los premios, que cumplieron su edición 11, son promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), junto con la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA), contando con el apoyo de ONU Turismo, ICAA, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos.



“La sociedad de la nieve” está basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, sobre los 16 sobrevivientes de un accidente aéreo ocurrido en 1972, donde se practicó la antropofagia.



Además de Enzo Vogrincic (Numa, en el largometraje), la cinta logró reconocimientos en las categoría de Montaje, Fotografía y Sonido.

Enzo Vogrincic, protagonista de "La sociedad de la nieve", en la alfombra de los Premios Platino. Foto: Cortesía Premios Patino

La delegación mexicana, en tanto, se fue con las manos vacías del Teatro Gran Tlachco donde se realizó la premiación.



El caballo negro de la velada fue “20,000 mil especies de abejas” que se llevó a casa cuatro galardones, entre ellos el de Ópera Prima y el Cine Educación en Valores.



La cinta, dirigida por Estibaliz Urresola, sigue a una niña de ocho años que no entiende por qué en la escuela todos lo identifican como hombre.

En tanto los filmes contendientes en la pasada entrega del Oscar, reafirmaron su calidad, pues la producción chilena “La memoria infinita”, de Maite Alberdi, ganó como Mejor Documental, mientras que la animación “Robot Dreams”, consiguió su categoría.



“Quiero dedicar este premio al público mexicano que la ha abrazado con tanto amor; en un mundo virtual digital, la película habla de conectar con el otro, de disfrutar de las cosas y propongo que todos se pongan en contacto con una persona que hace mucho tiempo no ven y las inviten al cine y si es iberoamericano, mejor”, dijo Pablo Berger, director de Robot dreams.



En el rubro de series, la producción argentina Barrabrava fue elegida como la mejor, mientras que Alfredo Castro (“Los mil días de Allende”) y Lola Dueñas (“La mesías”) se llevaron los galardones en Interpretación Masculina y Femenina, respectivamente.



EL HOMENAJE



La actriz argentina Cecilia Roth recibió el Premio Platino de Honor por su trayectoria conformada por cerca de 100 producciones, entre cine y tv, como “Todo sobre mi madre”, “Martin (Hache)” y “Epitafios”.



“Creí que no me iba a emocionar, que iba a estar tranquila, pero cuando comencé a caminar aquí, me comenzaron a temblar las piernas”, dijo al tomar al recibir la estatuilla por parte de Enrique Cerezo, presidente de los premios.



“Cuando era pequeña, cuando tenia 10 años, mi hermano me contaba historias, no era jugar a la mamá y al papa, sino que éramos astronautaas y nos íbamos a Saturno, y yo decía que lo convirtiéramos en realidad. Y eso es lo que hacemos en el cine, construimos esa realidad paralela”, destacó Roth.



La edición 2025 de los Premios Platino se llevarán a cabo en Madrid, la capital española.

La bonaerense cuenta con una filmografía cercana a las 100 producciones para cine y tv. Foto: AFP





