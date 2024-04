Esmeralda Pimentel y las mujeres se apoderan de los Premios Platino: "sin chistes machistas", celebra la actriz

Esmeralda Pimentel exalta la dicha que le produce el hecho de que entidades audiovisuales, como los Premios Platino, reconozcan la aportación creativa y revolucionaria de las mujeres dentro de la industria del cine, para la actriz mexicana se trata de un claro reflejo de que la industria comienza a revolucionar.

Dentro de la historia del cine, como en muchas otras esferas, la mujer ha sido minusvalorada, obteniendo créditos de menor rango, en comparación con el hombre, de la misma manera, sus sueldos, siempres descendentes, han denotado los sesgos de género que todavía predominan en la sociedad.

Sin embargo, la famosa que ha demostrado su compromiso con la lucha feminista rescata que, en la onceava edición de los Premios Platinos, se reconocerá la labor tan grande que, tanto las cineastas como actrices han hecho por el cine.

Por este motivo, Pimentel predecerá la conducción de la gala, junto con Majida Issa, la actriz y cantante colombiana.

"Me parece sumamente revolucionario e histórico que es la primera vez que dos mujeres vamos a presentar esta gala, creo que eso hablar del poder que tenemos las mujeres en la industria, de lo importante que es visibilizar la unión y apoyo entre las mujeres", dijo para El UNIVERSAL.

Esmeralda Pimentel promete que la gala de la 11° edición de los Premios Latino será divertida y revolucionaria. Foto: Salva Muste, cortesía

La actriz de 34 años tambien exaltó la química que existe entre ella y Mijida:

"Se va a notar el apoyo y la admiración que nos tenemos Majida y yo, creo que las dos estamos haciendo un verdadero homenaje a México", precisó.

Pero, sobre todo, Esmeralda rescató que, en esta ocasión, no habrá lugar de chistes de connotación machista, naturalizados intersubjetivamente, debido a que se trata de una conducción en que dos mujeres se respaldaran.

A la postre, la actriz destacó que se siente complacida de se participe de un evento donde se reconoce la labor de grandes artistas como e el caso de la directora mexicana Lilia Avilés que, con su cinta "Totém", ha obtenido reconocimiento generalizado.

"Quiero reclacar a Lilia Avilés, está nominadísima, "Tótem" es una historia que me conmovió, que me hizo sentir sumamente representada, demuestra la calidad e idiosincrasia de las y los mexicanos, (la cinta) es un orgullo, Lilia es una dignísima representante, no por nada se ha llevado tantos premios y reconocimientos", destacó.

Los Premios Platino se llevarán a cabo la noche de mañana y México será su sede por tercera vez, en esta ocasión, será la Riviera Maya quien se pinte de gala para recibir lo mejor del arte y audiovisual iberoamericano.