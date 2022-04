Interesado en películas con mensajes como la violencia de género, Alejandro Speitzer aceptó estar en la cinta "Mi media naranja", en donde compartirá créditos con Ximena Romo.

Dirigida por Sebastián del Amo ("Cantinflas" y "El complot mongol"), la historia proyectada para rodarse a fines de año, aborda la vida de una pareja en tres distintas etapas de su vida.

"Es un guión interesante, estamos viendo el momento en que podamos hacerlo, pero señala muy bien temas de machismos, violencia de género, es algo que me interesa; creo que no todos los proyectos llevan un mensaje, pero cuando lo hay, se agradece", dice Speitzer.

El coprotagonista de la comedia "Me gusta, pero me asusta"; así como de las series "Oscuro deseo" y "Alguien tiene que morir", se encuentra en esta ciudad española como invitado especial de los Premios Platino, galardones que premian a las mejores películas y series de Iberoamerica

En "Coyotl", serie que se encuentra rodando en locaciones de Durango e Hidalgo, le dieron unos días para cumplir el compromiso.

Dicha producción para HBO MAX se sitúa en el norte de México y su lucha contra el crimen organizado, en donde se entrelazarán un viaje en busca de la identidad y el regreso a los orígenes

"Es un tipo de serie que no se acostumbra mucho en México, hay mucha fantasía; los actores siempre imaginamos cosas (para personajes), aquí estamos con pantalla verde, con más cosas; la caracterización ha sido interesante, han sido muchas horas en el camper de maquillaje", indica.

"Hay algo que me gusta mucho y es ver a México, ese pueblo mexicano y sus raíces, me he ido sorprendiendo con varias cosas que hemos estado haciendo", añade.

El año pasado Speitzer formó parte del serial "La cabeza de Joaquín Murrieta", basada en un presunto Robin Hood mexicano que durante la segunda mitad del siglo 19 asoló la región de California.

En ella interpreta a Joaquín Carrillo, quien se une a Murrieta en contra de un estadounidense.

"Está situado cuando California ya es parte de EU, hay un despojo por parte de ellos y está la fiebre del oro, son cosas que se van aprendiendo y creo iría el estreno para el próximo año", comenta.



