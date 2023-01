Premios Oscars 2023: 8 sorpresas que dejaron las nominaciones

El pasado martes se anunció la lista definitiva de los nominados a los premios Oscar, y la misma dejó muchas sorpresas que hasta el día de hoy no encuentran explicación o no dejan que uno no salga del asombro.

Sin dudas la gran grata sorpresa para nuestro país fue la nominación que recibió el director Guillermo del Toro por su película “Pinocho”, la cual compite en la categoría de Mejor Película de Animación.

La actriz cubano-española Ana de Armas recibió una nominación a Mejor Actriz en los premios Oscar por su trabajo en “Blonde”, la película donde interpretó a la icónica Marilyn Monroe. En la misma Ana de Armas tuvo la difícil tarea de mostrar cómo la actriz de Hollywood fue víctima de acoso y abuso sexual por parte de productores y colegas de la industria.

Foto: Ana de Armas. Fuente: Instagram @ana_d_armas

Por otro lado Brendan Fraser recibió finalmente su primera nominación a los premios Oscar por su protagónico en “The Whale”, donde el actor lucha contra la gordofobia y los prejuicios sociales que eso conlleva.

Otra de las icónicas actrices de Hollywood que recibió su primera nominación a los premios Oscars es Jamie Lee Curtis, quien a sus 64 años demuestra que no hay edad para el éxito y para cumplir los sueños. Curtis está nominada por Mejor Actriz de reparto por su trabajo en “Todo a la vez en todas partes”.



Foto: Jamie Lee Curtis. Fuente: Instagram @jamieleecurtis

El actor irlandés Paul Mescal dejó con la boca abierta a más de una persona al recibir su primera nominación a los premios por su trabajo en la emocionante película “Aftersun”. Mescal comenzó su carrera en 2013 como actor de teatro en Dublin, pero en los últimos años se ha destacado por producciones como “Normal People”.

La película “The Batman” de Matt Reeves recibió nominaciones en las categorías de Mejor Sonido, Mejores Efectos visuales y Mejor maquillaje. Si bien no es una de las cintas más nominadas, estas 3 nominaciones constatan que se trata de una de las mejores películas del 2022.

Entre todas las películas nominadas, la cinta alemana “Sin novedad en el frente” se convirtió en la más nominada, al acumular 9 nominaciones. Esto sorprendió ya que su lanzamiento se realizó en Netflix, y la productora no la presentó en ningún festival de clase A, pero con el paso del tiempo la misma se volvió una de las más vistas en la plataforma de streaming.

La única película latinoamericana que competirá en la categoría de Mejor Película Extranjera o de Habla No Hispana es “Argentina, 1985” de Argentina. “Bardo, False Chronicle Of a Handful Of Truths” de Alejandro González Iñarritu no logró quedar entre las finalistas.