La versión de “Pinocho” del director mexicano Guillermo del Toro ha sido nominada al Oscar a la mejor película de animación, anunció este martes la Academia de Hollywood.

Los filmes "Turning Red" de Domee Shi, “Puss In Boots: The Last Wish” de Joel Crawford, “Marcel the Shell with Shoes On” de Dean Fleischer Camp y “The sea Beast” de Chris Williams completan esta categoría.

