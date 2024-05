Jaime Camil estará presente mañana en rodada en la CDMX

“Si tu sacas del sistema lo que te está molestando ya es el primer avance, si todo te lo embotellas y te lo guardas, te crea como un cáncer adentro del cuerpo y eso es lo que te avienta para abajo”, dice Jaime Camil, respecto a la salud mental masculina.

“Fue lo que le pasó a mi papá en el 2020, cuando lo perdimos no entendíamos por qué no salía, no venía, no se dejaba ver y, cuando muere, mis hermanos y yo comenzamos a conectar los puntos y fue de mira, estaba en una muy profunda depresión”, cuenta.

El actor de “Jane the Virgin” y “El Rey: Vicente Fernández” comenta que el hecho de que el sexo masculino no esté en contacto con sus sentimientos, es debido al patriarcado y la masculinidad tóxica de generaciones.

Lee también: Mujer confunde a Omar Chaparro con Jaime Camil en la vía pública

“En donde el hombre no siente, no llora, sigue adelante aunque no pueda. Los hombres no tenemos red de contención porque si pide ayuda, no es hombrecito, o es débil o no es adulto y es horrible, yo voy a terapia y me encanta.

“He tenido despertares de traumas infantiles que viene de mis padres, te das cuenta de ciertos comportamientos que tenemos de adultos por ello. Se debe ser muy valiente y honesto, porque aceptar ciertas cuestiones de infancia te ponen inmediatamente en una posición vulnerable y cuando es así, te da miedo y te enconchas”, explica.

Camil señala que una vez que se acepta lo que ha ocurrido, es cuando se comienza a sanar.

A su hijo de nueve años lo ha ido educando en que no deje de sentir y platique de ello.

“Es decirle que está perfectamente bien que llore, que tenga frustraciones, que se enoje y moleste, pero hay que ver cómo ejecutar y demostrar ese sentimiento. No es de que si te enojas tomes una lámpara y la avientes por la ventana, sino canalizar esos sentimientos de una manera sana para no reprimirlos y no manifestarlos de manera enfermiza”, explica.

Lee también: Jaime Camil se despide de su abuela con un conmovedor mensaje: "Vuela alto, Vovi"

En rodada en favor de la salud mental

Camil es ahora embajador global de Gentleman’s Ride, un evento mundial en el que se realiza una rodada de motocicletas y recaudan fondos para destinarse mayoritariamente a favor de la salud mental masculina y la investigación del cáncer de próstata y testicular.

La recaudación corre a cargo de Movember, que es la segunda más importante en el mundo, después de la destinada al cáncer de mama.

La rodada se realizará este domingo en la Ciudad de México, en la que el también conductor estará presente a bordo de su vehículo.

“Empeçé a ir como todos por el guateque de la moto y luego me di cuenta de su trabajo Cuatro de cada cinco suicidios en el mundo son de hombres y es por no pedir ayuda”, destaca.

La capital mexicana contabilizará más de 3 mil motociclistas, siendo de las cifras más altas en el orbe, pero en recaudación está en el sitio 90.

“Y eso es de penita ajena ¿no?, hay que apoyar más”, recalca Camil

“Lo simbólico es que los de motos son supuestamente los rudos, los malos, los que no piden ayuda y con ello es mostrar que somos una gran comunidad que está en contacto con los sentimientos”, añade.

A las cuatro personas que donen más dinero (eliminando a Camil y Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas) se les dará una moto customizada.

Los donativos pueden realizarse en gfolk.me/camil

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc