Existe una polémica en torno a la nominación de Mejor Actriz de la británica Andrea Riseborough para la próxima ceremonia de los premios Oscar, gracias a su actuación protagónica en la película “To Leslie”.

La controversia no fue porque no se lo mereciera o porque fuera mala su participación, sino que fue inusual su postulación a este premio porque no tuvo una promoción previa como lo han tenido las demás cintas, durante las distintas ceremonias de premiación.

Este filme independiente no logró ninguna nominación durante la actual temporada de premios, excepto los Spirit Awards, pero no fue tomada en cuenta ni para los Bafta, ni para los Globos de Oro o los Screen Actor Guild Awards o los Critics' Choice Awards.

Algo parecido a esa situación ocurrió con la película “ROMA” de Alfonso Cuarón, en donde Marina de Tavira obtuvo la nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, sin haber ninguna postulación en ninguna otra gala de premios.

Hubo algunas celebridades que apoyaron a que Riseborough obtuviera una nominación para los premios de la Academia, ellos fueron: Edward Norton, Gwyneth Paltrow y Courteney Cox, quienes expresaron su solidaridad días antes de las votaciones para estos premios.

Andrea Riseborough, sorprendida

Ante esta situación la actriz Andrea Riseborough habló con The Hollywood Reporter diciendo que una vez que tuviera tiempo para procesar todo podría entenderlo un poco mejor.

“Ha sido confuso y maravilloso que se vea la película. Supongo que es un un rayo de luz. Cuando cualquiera de nosotros se involucra en algo, queremos que ese trabajo sea absorbido de alguna manera, no puedes controlar cómo la gente lo absorbe”, señaló.

“La campaña de premios es tan mordazmente exclusiva como siempre lo ha sido. Todavía no sé qué medidas fomentarán mejor la mediocridad. He estado trabajando para descubrirlos y continuaré haciéndolo. La industria del cine es abominablemente desigual en términos de oportunidades, estoy agradecida por la conversación porque se debe tener”.

rad