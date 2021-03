Premios Oscar 2021: Mexicanos ganan el AMPS Award por "Sound of Metal"

La primavera trajo sus primeros frutos a los mexicanos nominados al Oscar, Michellee Couttolenc y Jaime Baksht, quienes recibieron este lunes la noticia de haber ganado el premio de Mejor Sonido por parte de la asociación de sonido del cine inglés, AMPS (Association Motion Picture Sound), gracias a su trabajo en "Sound of Metal".

“Es un premio muy significativo por ser de la comunidad de sonidistas británico. Ellos mismos como gremio, compuestos por directores de sonido, “mixers” (encargados de la mezcla), que hayan considerado que ‘Sound of Metal’ merecía ese reconocimiento, es muy especial para nosotros”, declaró a EL UNIVERSAL este lunes, Couttolenc, también primer mexicana en ser nominada en este rubro de audio por la Academia de Hollywood.

"Sound of Metal", producida por Amazon Prime Video, le ganó en la terna de sonido a los filmes "Mank", "News of the world", "Soul" y "Greyhound", mismas con las que se enfrentará este 25 de abril en la entrega de la estatuilla dorada de la Academia.

“A mí, me gusta mucho el cine inglés, me encanta su sonido. Los ingleses siempre han sido excelentes en el mundo del audio. Tienen las mejores consolas del mundo. Prácticamente todos los discos relevantes se han hecho en sus sistemas. Un reconocimiento de este gremio, es importantísimo y nos pone en un muy buen lugar como antesala al BAFTA (premio de la academia británica) al que también estamos nominados”, compartió un emocionado Baksht, quien comparte el AMPS con los Nicolas Becker, Phillip Bladh y Jeremy Eisener.



Michellee Couttolenc y Jaime Baksht. Foto: Cortesía

Tanto Baksht como Couttolenc, extienden la felicitación a su compatriota Carlos Cortés -también nominado al Oscar- quien para el AMPS su nombre no aparece en el premio otorgado por los ingleses; pero sí en sus felicitaciones.

“Con el sonido de ‘Sound of Metal’, la audiencia es empujada emocionalmente al mundo de un baterista, experimentando lo que puede escuchar, mientras su percepción del audio se deteriora. Esto involucró un soberbio uso creativo del sonido, que es diseñado con maestrría y mexclado para crear un máximo efecto. Le deseamos mucha suerte a todo el equipo en los siguientes premios BAFTA y Oscar”, despliega AMPS en un comunicado en sus redes sociales.

