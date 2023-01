A inicios de 2022 la vidente Yanza Tormenta también realizó predicciones sobre el futuro de algunos famosos y aquí mostramos algunas que se cumplieron.

A principios de año dijo de Silvia Pinal: "Estará echándole todas las ganas del mundo para trabajar, trae un proyecto muy fuerte y podrá comenzarlo pero no lo va a terminar como está pensando, porque puede tener otra recaída de salud que puede parar por un momento sus cosas. Esto no quiere decir que se vaya a morir, pero sí una recaída en su salud, principalmente las articulaciones y tiene que cuidar mucho su sangre, bajarle mucho al estrés si desea retomar sus actividades laborales".

Después de haber pasado por una hospitalización en diciembre de 2021, la actriz Silvia Pinal se integró a los ensayos de la puesta en escena "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!", la cual levantó mucho polémica porque algunas personas pensaban que no era un montaje digno de una figura de la talla de Pinal; aún así estrenó el 8 mayo, pero a tan sólo 10 días de haber levantado el telón y con dos funciones dadas, el productor Iván Cochegrus decidió dar por terminada la temporada, ya que la diva comenzó a presentar problemas de salud.



Aunque regresó a los escenarios, sólo fue por poco tiempo Fot: Archivo, El Universal

Lee también: Anna Ferro dedica emotivo mensaje al 2022: "Te llevaste a mi gran amor"

Después de este tropiezo Silvia Pinal tuvo descanso y recuperación, incluso estuvo presente en los dos homenajes que se le hicieron, uno en Bellas Artes y otro durante la entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro, Los Metro.

También sobre Ingrid Coronado y Charly López predijo: "Ellos seguirán en pleitos porque tienen mucho rencor, Ingrid está resentida, está con situaciones que no ha podido controlar, hay muchos dimes y diretes; esta relación tuvo una separación muy fuerte por terceras personas y puedo ver mucha brujería que les hicieron a los dos para terminar alejados".

Las disputans entre la expareja ya tiene algún timepo, principalmente por una casa que compartieron cuando estaban juntos, y que Ingrid asegura no le fue pagada, pero por si fuera poco durante una transmisión del programa "De primera mano", el exGaribaldi reveló que la razón de haberse divorciado de Coronado, es porque ella le fue infiel con un futbolista y que además ella había propiciado sus alejamiento con Emiliano, el hijo que ambos comparten, incluso dijo que Ingrid no era una buena persona.

Recientemente Ingrid tuvo una entrevista para el canal de Yordi Rosado, en la que responsabilizó a Fernando del Solar y al propio Charly, de varias situaciones desagradables que pasaron en su vida, incluso dijo que vivió violencia por parte del padre de su primogénito. Estas declaraciones provocaron la fueria del conductor y de nueva cuenta arremetió en contra de su ex.



La expareja mantiene una disputa legal por una casa, pero en los últimos meses también iniciaron una batalla de dimes y diretes Foto: Archivo Clasos

Yanza no tuvo buenas predicciones para el Tour Perrísimas, que realizaron Alejandra Guzmán y Paulina Rubio: "Podrán hacer muy buena mancuerna, pero la gira no la harán en el mes que la anunciaron, se hace un poco después; este tour no dura mucho, arrancarán bien pero terminarán pronto porque es posible que Paulina se ponga difícil".

Y así sucedió, Alejandra y Paulina arrancaron su gira en el mes de abril por Estados Unidos y para mayo ya la estaban despidiendo en el Microsoft Theater, de Los Ángeles, tan sólo después de 22 fechas cumplidas. Pero la falta de empatía entre ellas se dio desde el segundo concierto, donde la Chica Dorada evitó a toda costa ver a la cara a la Guzmán, incuso el tercer concierto fue cancelado, y aunque en la última presentación se dieron una abrazo, días después Alejandra dijo:

“¡Excelente mancuerna, wow! Hay cosas en la vida que me sorprenden de mí misma... una de esas es haber sobrevivido (a la gira con Paulina) y creo que eso es en gran parte por estar en mi centro ¡lo logré!”, dijo la cantante durante el anuncio de su gira en solitario Tuya.

Tristemente una de sus predicciones tuvo un desenlace fatal y fue en el caso de Héctor Bonilla: "Seguirá enfermo y se verá todavía decaído, está en una situación complicada, a veces las personas se cansan de luchar y eso es lo que le está pasando a él".

El actor Héctor Bonilla falleció el 25 de noviembre a causa del cáncer de riñón, el cual le fue diagnosticado cuatro años atrás, a través de un comunicado su familia anunció que "murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo”. También en ese mensaje se dio a conocer que la estrella de películas como Rojo Amanecer y Un abuelo no tan padre, había dejado su epitafio: “Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”.



El actor Héctor Bonilla falleció el 25 de noviembre a causa del cáncer de riñón Foto: Archivo, EL UNIVERSAL

Lee también: Alejandro González Iñárritu está desaparecido

mld