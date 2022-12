“Por tu culpa tengo cáncer”; Ingrid Coronado habla de Fernando del Solar con Yordi Rosado

“En ese momento creí que me estaba muriendo”, dijo Ingrid coronado después de contar lo que sucedió cuando terminó su relación con Fernando del Solar. La conductora decidió hablar acerca del tema después de ocho años y de haber sido fuertemente señalada por no apoyar al también presentador mientras enfrentaba cáncer linfático.

Coronado asistió al programa de Yordi Rosado para hacer un resumen de su vida que culminó en los detalles sobre la separación de quien fuera su compañero en el programa “Sexos en guerra” en el año 2002.

Su relación terminó después de haber tenido dos hijos (Luciano y Paolo), mientras él enfrentaba cáncer y en medio de una controversia por infidelidad de parte de ella.

“Me dijo ‘quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’ y agarró sus cosas y se fue”, contó Coronado.

Esa fue la primera vez que Del Solar se fue, según cuenta la también cantante, pues acordaron no decir nada sobre su separación durante varios meses. Después sucedió dos veces más que él se alejó de ella y sus hijos y no les informaba de su estado de salud.

“Al otro día me llega la portada de una revista de que yo lo abandoné, pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero a partir de ese momento él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’”, contó.

La presentadora dijo que sus problemas comenzaron porque ella comenzó a tener problemas serios con la familia de él, algo que jamás superaron.

Después de esta separación ella se convirtió en blanco de un ataque mediático donde la señalaban por no haber estado con él. Fernando murió en mayo de este año debido a una neumonía que no pudo soportar porque sus pulmones estaban débiles tras varios años de afrontar el cáncer.

“Me dijeron zorra, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba ‘Ingrid Coronado muérete’, no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana”,recordó.

“Toda esta carrera que había construido en base a amor y a ser responsable, veía cómo se caía, se caían los clientes, el prestigio, las campañas, todo el día me atacaban y siento que la gente olvidaba que soy una conductora pero también soy ser humano”.

Finalmente demandó a la revista que había publicado más de 10 portadas sobre su separación con Fernando y descubrió que la fuente de información a la que habían estado recurriendo era el mismo Del Solar y su exesposo, Charly López.

“Ya no te sé decir qué me dolió más, si la ruptura o el darme cuenta que la persona que más había amado ahora era mi enemigo. De esa me costó más trabajo levantarme”.

Ganó la demanda contra la revista y ahora ellos tendrán que publicar, como indemnización, la sentencia a favor de Ingrid.

Ahora decidió hablar después de lanzar un libro biográfico y aclaró que, contrario a lo que dijo la viuda de Del Solar, ella nunca lo demandó previo a su muerte para solicitar más manutención y detalló que asistió al funeral por la madrugada para que sus hijos no fueran expuestos durante este duelo momento. Para hacerlo, lo acordó con Rodrigo Cachero, amigo en común que tenía con Fernando, ya que todavía no tiene relación con la familia de él.

“Pensaba ‘si yo me defiendo y eso vulnera su salud qué le voy a decir a mis hijos, aunque sepamos que eso no es cierto, si alguien lo utiliza con qué argumento voy a defender mi punto’, por eso preferí no volver a decir nada”, explicó.

Durante esta entrevista también habló de la tortuosa separación que tuvo de su primer esposo, su excompañero del grupo Garibaldi: Charly López.



mahc