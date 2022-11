¿Por qué Yalitza Aparicio sigue soltera?

Fue en el 2018 cuando Yalitza Aparicio alcanzó la fama. Sin ningún tipo de preparación actoral consiguió conquistar al público con su personaje para la película Roma. Desde allí su fama solo ha ido en ascenso, aunque en el plano amoroso la actriz no puede decir lo mismo.

Sin embargo, en el 2020 parecía que la situación sentimental de Yalitza Aparicio había cambiado. En diciembre de ese año posó junto a Andrés Montes Fuentes, un cirujano dentista que parecía haberla conquistado. "Les presumo a mis amigos como la primera que me robó el corazón", escribía el hombre desde su cuenta de Twitter.



Internacional Aunque desde noviembre una revista de espectáculos dio a conocer que la nominada al Oscar @YalitzaAparicio estaría estrenando romance con un cirujano dentista originario de Tlaxiaco, Oaxaca de nombre André Montes Fuentes. pic.twitter.com/ts820zTS5k — Radio Tepeaca (@RTepeaca) January 10, 2020

El médico, llenó sus redes de fotos junto a Yalitza Aparicio plagadas de mensajes románticos. Pero ella prefirió llamarse al silencio y no hacer oficial lo que sucedía en su vida amorosa. En marzo de aquel año, el cirujano eliminó varias de sus publicaciones y en minutos todos los digitales hablaban de la ruptura.

Dicen que fue Yalitza Aparicio la que terminó con Andrés Montes Fuentes. Fue luego de escuchar a la ex mujer de su pareja y madre de su hijo. Ella afirmaba haber sido víctima de violencia de género. "Una vez me bajó de las escaleras de los pelos. Me prometió que ya no lo volvería a hacer, aunque sí lo volvió a hacer”, apuntó la ex esposa de su novio.

Por qué sigue soltera Yalitza Aparicio

Desde aquel entonces no se le ha vuelto a conocer romance a Yalitza Aparicio. Es que, si bien ha dejado en claro que sigue abierta al amor, al parecer le está costando bastante lidiar con el hecho de conocer gente nueva.

“No me gusta hablar con las personas, bueno, no me gustaba”, dijo Yalitza Aparicio en una entrevista reciente. “Mi mamá se sorprende, me dice: ‘Antes alguien te preguntaba algo y movías la cabeza, apenas te entendíamos'”, agregó la actriz del momento.