¿Por qué hay polémica entre Omar Chaparro y el crítico de cine Kristoff Raczynski?

Luego de que Omar Chaparro dijo en un programa de YouTube que en este momento su vida no trabajaría ni con Horacio Villalobos ni con Kristof ya que ellos se han dedicado a hablar mal de él, es el actor de origen ruso quien le respondió al comediante.

Fue a través de sus redes sociales donde Kristoff Raczynski, quien en los últimos años se ha dedicado a hacer crítica cinematográfica en sus redes sociales, le contestó a Chaparro, señalando que no ha hablado mal de él, sino de su trabajo.

“Querido @OMARCHAPARRO una aclaración yo no hablo mal de ti, ni te critico a ti , hablo de tu trabajo como “actor”, que es bastante mediocre por cierto. Lo mío no es hate, es la VERDAD que no quieres aceptar”, dijo Kristof en su cuenta de twitter.

Fue en el programa de Karla Diaz que Omar dijo que aunque en la vida sabe que no puede deci que nunca hará determinada cosa, no aceptaría trabajar con Villalobos ni con Raczynski.

"Viven del escrutinio y de estar señalando y viendo solamente los errores de los demás. Kristoff trabajaba conmigo en Telehit. Que Dios lo bendiga. Obviamente si me piden hacer una película con él no la haría", dijo Chaparro.

Kristoff Raczynski es actualmente crítico de cine en su propio canal de YouTube, donde hace reseñas de películas. En 2004, escribió y actuó en la película “Matando Cabos” junto con Tony Dalton. Aunque su trabajo se ha enfocado más en TV, como en Telehit y el programa de retos “No te equivoques”