¿Por qué Arath de la Torre necesita equipo de oxígeno para dormir en "La casa de los famosos México"?

Arath de la Torre ha sido un libro abierto sobre los problemas de salud que ha tenido a lo largo de su vida, antes de entrar al reality "La casa de los famosos México", donde se ha convertido en uno de los favoritos del Cuarto Mar habló sobre sus problemas con la ansiedad y la depresión, así como del alcoholismo que logró superar.

Anoche, en la fiesta de cada viernes, el conductor de 49 años sólo estuvo un rato y prefirió irse a dormir que quedarse en la fiesta, así que se acostó conectado a un aparato especial que le suministra oxígeno, el cual desde hace años le ayuda con un trastorno que complicaba su estilo de vida.

En 2018 Arath confirmó que padecía apnea del sueño, un trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente, la edad y la obesidad son factores de riesgo en este trastorno que es más común en hombres.

"En mi caso no es mortal, pero es una enfermedad que puede llegar a ser mortal [...] Hay mucha gente que ha muerto de eso", dijo 2018 a la revista "People en español".

Con el afán de no desinformar al publico precisó que se encontraba perfectamente bien y bajo control: "En mi caso está controlada, está perfectamente bien"; en una charla en el programa "Intrusos", habló de la necesidad de utilizar un aparato que le proporcione oxígeno mientras duerme.

"Lo tengo que usar diario (el oxígeno) porque ronco, no me voy a morir: ronco, y vivo con una familia que no puede creer cómo ronca su papá", expresó entonces.

Existen diferentes equipos que ayudan a tratar la apnea del sueño, dependerá de cada paciente.

Dentro de la casa, De la Torre comparte cuarto con Mario Bezares, actor y conductor que toma varias medicinas por sus diversos problemas de salud, así como la actriz Gala Montes, quien padece depresión.

Arath de la Torre recibe apoyo de su esposa

Susy Lu, esposa de Arath de la Torre le ha externado públicamente su amor y apoyo al conductor del matutino de Televisa, y ha repudiado las burlas que Adrián Marcelo ha hecho sobre la salud mental de su esposo y sobre sus malos deseos.

Cuando Arath pensó en salirse de "La casa de los famosos", su esposa también mostró su apoyo a través de una reflexión que compartió en redes sociales, donde De la Torre ha recibido apoyo de sus fans.

