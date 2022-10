Por estas razones Nicandro Díaz contrataría a Pablo Lyle, luego de que cumpla su condena en la cárcel

Luego de que la semana pasada, Pablo Lyle fuera declarado culpable por el delito de homicidio involuntario, tras el altercado que protagonizó hace tres años junto a Ricardo Hernández, un hombre cubano que falleció a los 63 años por un golpe que recibió por parte del actor, el productor Nicandro Díaz indicó que estaría abierto a la posibilidad de contratar al interprete mexicano después de que cumpla su condena, la cual será definida en un par de semanas.

El juicio del actor mexicano inició el 20 de septiembre pasado, tras ser postergado por varias ocasiones, con motivo de los repuntes de contagios por la pandemia del Covid-19 y, finalmente, el pasado martes, 4 de octubre, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Estados Unidos declaró culpable a Lyle, de 35 años, por cometer homicidio involuntario contra Ricardo Hernández.

La decisión fue tomada durante el primer día de deliberaciones en la sede de la Corte Criminal de Miami-Dade, por un grupo compuesto por la jueza Marisa Tinkler Méndez y seis personas más, quienes definirán la condena del actor el próximo 26 de octubre.

Tras darse a conocer esta información, fueron muchas las personalidades del medio artístico que mostraron su apoyo al actor mexicano que, desde 2019, dejó de participar en producciones de cine y televisión debido al caso que enfrentaba.

En este contexto, el productor de telenovelas, Nicandro Díaz, lamentó el momento que atraviesa Lyle, el cual –dijo- debe servir de lección, pues es el reflejo de que la vida puede cambiar de un instante a otro.



Foto: EL UNIVERSAL, archivo

"Es una tristeza porque finalmente cómo un momentito te puede cambiar la vida, es una enseñanza para todos y lo que más quisiera una persona tan buena, porque debo decirlo, es una persona extraordinaria, de buenos sentimientos”, aseguró en una entrevista con el periodista digital Eden Dorantes.

Díaz aseguró que pese a que, hasta el momento, no ha tenido oportunidad de trabajar con el actor, lo conoce porque su jefe es muy cercano al padre de Pablo: "Conozco a su papá, pero no he tenido comunicación con él, lo que sé es a través de mi jefe que tiene una relación de amistad de toda la vida", compartió.

De esa manera, el productor de telenovelas como “Destilando amor”, “Mañana es para siempre” y “La mexicana y el güero” indicó que no descarta la posibilidad de trabajar con Lyle cuando haya cumplido su condena, pues aseguró que las emociones que ahora vive y vivirá le ayudarán a proyectar emociones como nunca antes podría haberlo hecho.

"Lo que bien se aprende nunca se olvida y sin duda que su corazón estará nutrido por otro tipo de emociones que, paradójicamente, le servirán para proyectar emociones que quizás no hubiera podido hacer de otra forma, pero pues eso es tratar de verle el lado bueno a las cosas, es complicado", consideró.

Díaz también expresó que no tendría problemas por el hecho de que el actor cuente con antecedentes penales y también dijo que, por el momento, no ha vivido una situación en que sus jefes le pidan que no trabaje con una actriz o actor en específico.

En cuanto al tipo de papel que podría ofrecerle al actor de 35 años, Nicandro Díaz dijo que dependería de la edad que tenga Lyle en ese momento y adecuar su perfil a un personaje que sea integrado en la producción en la que esté trabajando en aquel instante.

"Tendría que buscar un personaje con un perfil de acuerdo a él, a la edad que tenga de ese momento, también puede estar victimizado, no sabemos lo que va a pasar, solamente Dios lo sabe", profundizó.

