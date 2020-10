Por Covid, "El Estaca" se aísla de su familia dentro de su casa

A través de su experiencia al dar positivo al Covid-19, el conductor José Ramón San Cristóbal, conocido como "El Estaca", quiere invitar al público a hacer consciencia de que esto no se ha ido y no es una falacia.

"Ahí está el virus y sí nos puede enfermar", dice a EL UNIVERSAL.

"Yo siento o espero que no me cause ninguna cuestión grave, pero hay mucha gente a la que le podemos llevar el virus sin querer por no usar cubrebocas o andar danzando por ahí, reuniéndonos con gente. Puedes causarle algún problema grave o incluso la muerte", señala.

El locutor es uno más de los famosos que se han contagiado del coronavirus, según informó anoche a través de Twitter. Afortunadamente en su caso no ha tenido síntomas tan graves.



El resultado de mi prueba de Coronavirus es positivo. Ya he avisado a todas las personas con las que tuve algún contacto en las dos semanas pasadas. Usen el cubrebocas. Lávense las manos. No bajen la guardia. — jr sancristobal (@jrsestaca) October 6, 2020

"Me siento bien, tengo un poco de tos pero no mucha, no he perdido el olfato, no me gotea la nariz ni mucho menos; me siento relativamente bien, sí siento el cuerpo raro, pero hasta ahorita me siento muy bien", asegura.

Jose Ramón va a estar aislado de dos a tres semanas, incluso dentro de su casa para no exponer al resto de su familia. Señala que bajó un juego de platos, vasos y cubiertos que usará para no comer con su familia.

"Tengo acceso a dos habitaciones que es mi oficina y un cuarto que tengo en la planta baja donde voy a tenerme que quedar guardado".



El locutor de "La corneta" señala que no hay manera de saber dónde se contagió y eso es lo peligroso del coronavirus por ello ve más importante el mandar un mensaje de que no nos descuidemos.

"La cosa no ha mejorado, ni hemos pasado la pandemia, ni es momento de relajarnos y empezarnos a reunir y salir a todos lados", apunta.

"Hay que seguir usando el cubrebocas, lavándonos las manos, manteniendo distancia. Hay que cuidarnos".

"El estaca" siente que de cierta forma bajó la guardia en el sentido de que tuvo que viajar a México, donde trabajó en tres lugares diferentes. Fue justamente al regresar a Chicago que le informaron que dos personas con las que había convivido en el país dieron positivo, por ello decidió hacerse tres diferentes pruebas.



El conductor explica que al momento de salir positivo hay que hacer una lista de las personas con las que hemos interactuado y hablarles para que tomen sus propias precauciones, lo cual él hizo.

"Creo que es momento, lejos de relajarnos, de reforzar otra vez las medidas de seguridad, no salir sin cubrebocas que es una cuestión que protege más a los demás. El cubrebocas no es para protegerte a ti, es para proteger a los demás".

Además agradece tener buena salud pues no tiene ninguna condición que pueda afectar aún más el diagnóstico.

"No tengo cardiopatías, no tengo sobrepeso, hago mucho ejercicio, no fumo. No tengo ningún problema de salud subyacente, claro que no es garantía pero no estoy preocupado, más me preocupe por las personas con las que estuve para que estén atentas.

nrv