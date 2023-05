"Popocatépetl", la canción que Fey lanzó en los 90 y con la que pide al volcán misericorida

Desde el pasado 16 de mayo, el volcán Popocatépetl presentó exhalaciones que, progresivamente, fueron en aumento, lo que generó que las autoridades ambientales establecieran la alerta amarilla, fase 3, para alertar a la población que vive en los municipios más próximos a "Don Goyo" y aunque, por fortuna, no ha presentado explosiones en las últimas 24 horas, la expulsión de gases volcánicos, vapores y cenizas siguen, por lo que Fey se encomendó al volcán, de una forma muy peculiar, reviviendo el tema homónimo que lanzó en los 90 y se convirtió en todo un éxito.

Fue el día de ayer cuando Fey se pronunció en redes sociales para externar la preocupación que le causa las emisiones del Popo que, en menos de 10 días, ha producido toneladas de ceniza que ahora se esparcen en por lo menos 23 municipios del estado de Puebla, uno de los más cercanos al territorio volcánico, lo que ha provocado que varias personas evacuen sus hogares y recurran a los albergues que la Secretaria del Medio Ambiente y Protección Civil han puesto a disposición de quienes requieran salvaguardarse.

Sin embargo, la cantante -una de las exponentes más importantes del pop en español en la década de 1990- lo hizo de una forma muy peculiar, al compartir un video, de una de sus giras pasadas, en la que aparece interpretando nada más y nada menos que "Popocatépetl", sencillo que lanzó en 1997, como parte del repertorio de canciones de su segundo álbum, titulado "Tierna la noche", la cual fue escrita dedicada al volcán que, tan sólo tres años antes, reactivó sus exhalaciones, luego de 56 años sin actividad.

El tema, de una duración de 3:53 minutos, y escrito por el compositor Mario Ablanedo, fue muy bien recibido por la critica de nuestro país, al determinar que era una canción pegajosa por su mezcla de teclados y batería que agregó un toque eléctrico. Entre las estrofas enuncia:

"Popocatépetl, narana it's all right, las estrellas se ven bien desde el Popocatépetl, sobre las nubes de café bailo con un sólo pie, bailo con los dos, bailo y empieza a llover, ¿por qué no bailas tu también? Narana, pum, pum, Popocatépetl".

En el video donde la cantante de "Azúcar margo" ejecuta una coreografía, también escribió un mensaje donde pide a sus más de un millón de seguidores que tengan pensamientos positivos en búsqueda de que el volcán deje de emitor exhalaciones: "Todos juntos mandando buena vibra para que el Popocatépetl se calme...".

Y aunque la mayoría de sus fans, y hasta Sharid Cid, aplaudieron el gesto de la cantante, expresándole que había desbloqueado un recuerdo de su juventud, pues hasta se acordaban de la letra de la canción, también hubo otras usuarias y usuarios que no les cayó en gracia el gesto, al indicar que Fer no debería de aprovecharse de una situación tan delicada para publicitar su música.

