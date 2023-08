Poncho Herrera se hace presente en el inicio de la gira de RBD

RBD volverá hoy a los escenarios, el inicio de su gira será en el Estadio del Sol en el Paso Texas, donde Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni volverán a estar frente a su público tras 15 años de ausencia, y a la larga gira "Soy Rebelde Tour", también se sumó, de manera especial Poncho Herrera, integrante de la agrupación pero que no asistirá presencialmente a los conciertos.

El grupo musical mexicano, que cerrará su gira en el Estadio Azteca en diciembre, es considerado uno de los grupos de pop mexicanos más exitosos y nacido a raíz de la adaptación mexicana de la telenovela "Rebelde", RBD ha agotado las entradas de los más de 30 conciertos que tiene previsto dar a partir de hoy 25 de agosto.

El tour, convocado tras 15 años fuera de los escenarios, los llevará desde Nueva York, Chicago, Miami y Las Vegas hasta Medellín, Sao Paulo y Río de Janeiro.

El tramo final de la gira será en su México natal, con actuaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde darán el concierto final el 21 de diciembre en el Estadio Azteca.

Poncho Herrera, presente con RBD

A RBD se le deben éxitos como "Rebelde", "Solo quédate en silencio", "Sálvame", "Enséñame", "Una canción", "Fuego", "Ser o parecer" o "Tu amor", con los que han conseguido vender más de 15 millones discos y recaudar más de 72 millones y medio de dólares en sus giras, con las que han visitado 23 países.

La tragedia ha empañado el regreso a los escenarios de la banda. Foto: Instagram

El grupo estuvo activo de 2004 a 2008 y dejó su último disco de estudio en 2009, pero no se volvió a juntar hasta 2022, cuando algunos de los integrantes ofrecieron un concierto virtual que congregó a 300 mil personas, en esta actuación, Poncho ya no fue parte, se deslindó de la banda porque le dio prioridad a sus proyectos individuales como actor, y aunque fue muy criticado cuando se supo que no formaría parte de la gira, explicó que esto no se debía a arrogancia o algo parecido, simplemente que sus prioridades son otras.

Sin embargo, a través de redes, hace unas horas compartió un mensaje en el que les deseó suerte a sus amigos con un breve pero emotivo mensaje que alborotó a los fans de RBD: "¡Éxito en el tour fuerte abrazo y lo mejor siempre! @anahi @DulceMaria @christopheruck @christiancha @maiteperroni", se lee; los seguidores del actor lo felicitaron por siempre estar presente de alguna u otra manera en un proyecto donde tiene un lugar muy especial.