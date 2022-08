Poncho Herrera se “casa” y se libera del drama

“Lo que en este país no falta —dice Alfonso Herrera al referirse a México—, es el encasillamiento, entonces lo importante es trabajar, seguir adelante y ya.

“Dejé de pensar hace mucho en eso, me enfoco más en seguir adelante y no tanto en la percepción que tengan afuera, (porque) ese es un enemigo”, agrega.

El actor de El baile de los 41 y El dandy sabe de lo que habla. Durante casi toda su carrera ha hecho dramas y tenido pocas oportunidades para otro género, si acaso con una pequeña participación en la película Así es la suerte y la puesta teatral Nadando con tiburones, cuyo personaje se prestaba para momentos divertidos, pero hasta ahí.

Así que hace cuatro años, cuando le ofrecieron la comedia fílmica Me casé con un idiota y leyó el guión, no dudó en aceptar.

En la cinta, disponible en ViX+, interpreta a un actor que se enamora de su compañera de elenco, Paulina Gaitán (Diablo guardián), a quien pretende conquistar mediante la interpretación y no por su naturalidad.

“Venía un poco de hacer historias de otro género más denso y de repente toparme con un guión divertido me sorprendió. Me divertí mucho en el set, si no hubiese sido así, eso no se vería”.

Dirigida por Batán Silva y producida por Alejandra Cárdenas, en el elenco se encuentran, entre otros, Rodrigo Murray, quien encarna a un director de cine; Patricia Reyes Spíndola, como la escritora de historias fílmicas y Andrés Almeida como el mánager del protagonista.

Me casé con un idiota conserva sólo la esencia de la cinta original argentina Me casé con un boludo, estrenada en 2016. A diferencia de aquella, el papel femenino principal es de carácter más fuerte.