Poncho de Nigris responde reclamo de su hija mayor Ivanna: "Pensé que no me querías"

Poncho de Nigris y su hija mayor Ivanna están a costumbrados al hate que reciben en las redes sociales desde hace años, el youtuber y exparticipante de "La casa de los famosos México" ha admitido en varias ocasiones que cuando nació Ivanna él quería estar siempre con ella, sin embargo tuvieron que separarse durante tres años y después retomaron su relación.

De Nigris vive en Monterrey con su esposa Marcela Mistral, con quien tiene tres hijos: Ponchito, Isabela y Toñito, juntos han conformado una feliz y unida familia, famosa en redes sociales por el contenido que Poncho comparte.

Siempre, el tema de Ivanna le ha causado conflicto a De Nigris, quien esta vez compartió una charla con su hija mayor de 13 años, quien radica en Estados Unidos y que se sinceró al decir que durante un tiempo pensó que su papá no la quería.

Cibernautas también han opinado eso porque con Ivanna Poncho no convive tanto como con sus otros tres hijos, sin embargo, el también empresario ha dejado claro que ama profundamente a su hija y que espera que ahora que ya está más grande, pueda viajar más a Monterrey para convivir con él y son sus hermanos.

Lee también: Tunden a Poncho de Nigris por burlarse de una pequeña pastelería y él responde

Poncho de Nigris da de qué hablar por charla con su hija Ivanna

En la plática de poco más de media hora, Ivanna charló con su padre sobre la relación padre e hija que ha mejorado con el tiempo, admitió que durante mucho tiempo le reclamó a su padre el que no fuera un padre tan presente, algo que la hizo pensar que no la quería como a sus hermanos.

"Pensé que no me querías, que tú querías más a los otros niños y que no pensabas en mí", expresó.

Poncho confesó que siempre la ha querido y que en los primeros momentos de vida de su hija él siempre estuvo a su lado, pero después se le complicaba ir a verla a Estados Unidos.

Ivanna, quien confesó tener intereses en el canto, la actuación, y el baile, le contó a su papá algunas experiencias escolares que le han generado inseguridad y en las que se ha sentido discriminada, vivencias que Poncho desconocía, "¿por qué no me hablaste?", la cuestionó.

Poncho de Nigris con los tres hijos que tiene con su esposa Marcela Mistral.

De Nigris confesó que la llegada de Ivanna le cambió la vida para bien, se volvió un hombre más responsable, aunque lamentó que por las circunstancias de entonces no pudieron estar mucho tiempo juntos.

"Eras mi primera hija, yo quería tener un hijo y pensé que ibas a pasar mucho tiempo conmigo, no sabía todo lo que iba a pasar y sufrir", expresó con sinceridad frente a su hija.

Lee también: Poncho de Nigris aparece con el rostro golpeado, "culpa" a su mamá y a Adal Ramones

"Siempre estoy pensando en ti a pesar de estar con tus hermanos", enfatizó Poncho, quien selló la plática con un abrazo.

"Qué bueno que Poncho fue solamente con Ivanna y no llevó a Marcela y a los niños (ojo, no tengo nada en contra de ella, al contrario me cae muy bien) pero necesitaba ese tiempo con su hija mayor, ojalá lleven una mejor relación después de esa plática". "Siento que Ivanna es la que más se parece a Poncho, se ven tan lindos juntos como papá e hija", se lee entre las opiniones de los usuarios.

rad