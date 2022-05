Ponce pide hablar de la violencia contra el hombre

Carlos Ponce espera que medios como redes sociales, películas, series y hasta casos de famosos sirvan para visualizar la violencia de género y así puedan convertirse en aliciente para que cada vez más personas alcen la voz.

Por ello, siente responsabilidad de mostrar estas realidades en Amores que engañan, serie en la que, a través de varios capítulos, se contarán diferentes historias de casos de violencia basados en hechos reales. En el caso de su personaje, se retrata el tema de la violencia contra el hombre.

“Eso para ellos es como una gran vergüenza, como una humillación decir que una mujer u otra persona lo maltrata o abusa de él, porque desde el punto de vista genérico, es una persona débil”.

El puertorriqueño insta a cambiar esta mentalidad y a utilizar las herramientas digitales adecuadas para alzar la voz.

“Nos hemos dado cuenta esta última década de todo el acceso que tenemos a la información a nivel mundial; es difícil esconder ese tipo de historias”, enfatiza.

Por lo que aplaude que hoy en día casos de algunas figuras públicas como Johnny Depp (quien presentó una demanda contra su exesposa Amber Heard por difamación) estén saliendo a la luz, ya que quiere decir que ahora tanto la mujer y el hombre tienen más valor para contar su historia.

El cantante también se dice indignado por la violencia en varios países de Latinoamérica, sobre todo en casos de feminicidios.

“Ese tabú de que no se puede hablar de eso, como no se puede hablar de salud mental yo no lo entiendo. Uno puede tratar de pintar todo bonito, vivir una fantasía”, subraya.

El actor considera que parte del problema es que los gobiernos quieren tapar este tipo de historias, razón por la que aplaude este tipo de proyectos, que cuentan la realidad y puedan ayudar a las personas que atraviesan por una situación similar.

“Es importante que la gente sepa que hay alternativas si están viviendo algo similar”, dice.

Amores que engañan, que se estrena hoy por el canal de paga Lifetime, tendrá la participación de actores como Marjorie de Sousa, Aylín Mujica, Mark Tacher, Jorge Salinas y Lupita Ferrer.