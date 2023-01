Uno de los primeros famosos en acudir la noche de este lunes al funeral del comediante Polo Polo fue el primer actor Rafael Inclán, quien dijo sentir mucha frustración de no haber ido a visitar a su amigo en los años recientes cuando estaba delicado de salud.

“Estoy triste, sobre todo por el impacto, De pronto veo el noticiero y veo que murió Polo Polo, no tenía en cuenta que estuviera grave, lo que sí me da coraje es que no lo fui a ver a Querétaro en todos estos años que estuvo allá, no lo quería ver disminuido”, dijo el también comediante.

Antes de entrar a una funeraria en Sullivan, en la colonia San Rafael, Inclán expresó a los medios de comunicación que en ningún momento platicó con él algo relacionado con la muerte y con su familia estuvo en contacto muy pocas veces en fechas recientes.

“Hablamos una o dos veces y él estaba tranquilo, no lo fui a ver pendejamente a Querétaro, muchos años no nos vimos”, comentó el actor, quien no se quitó el cubrebocas.

Comentó que a su colega lo recordará con los recuerdos que formó con él, de las tantas veces que convivieron y que fomentaron su amistad.

“Yo lo voy a recordar siempre con las escenas, los juegos, todo lo que en ese momento era un grupo de comediantes que nos juntábamos seguido, una vez al mes en cada de algunos, ahí cotorreábamos muchísimo, platicábamos, así lo voy a recordar", expresó.

¿Polo Polo fue el padre de la comedia?

“La comedia ha tenido tantos padres, lo que le hace falta es una madre a la comedia, no fue de stand up, fue un excelente cuenta chistes con habilidad. Voy a decir una cosa que parece muy rara, Polo Polo fue el caballero del escenario de la comedia mexicana porque era un caballero, decía groserías de smoking”, declaró Inclán.

Polo Polo padeció de demencia vascular por lo que su familia lo tenía con muchos cuidados.

“Lo tenía secuestrado su padecimiento, (la demencia vascular) nos puede llegar a cualquiera, él era más chico que yo, estaba tranquilo, cuidadísimo, sus hijos lo cuidaron”, dijo.