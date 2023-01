Nadie tiene duda de que Polo Polo fue un experto en la comedia y uno de los precursores del stand up en México, sin embargo, uno de los deseos del humorista era tener éxito en el cine y consolidar una carrera en el séptimo arte, algo que estuvo consciente que no ocurrió, de acuerdo con el actor Lalo “el Mimo”.

Leopoldo Roberto García Peláez, nombre completo del cómico que murió la madrugada de este lunes, hizo algunas películas para el denominado cine de ficheras, como “Investigador privado… muy privado”, “Sólo para adúlteros”, “Los relajados”, “Duro y parejo en la casa del pecado”, pero no llenaron sus expectativas.

Polo Polo quería ser como otros colegas que sí tuvieron mayor suerte en la pantalla grande, pero al no ver este sueño cumplido, decidió enfocarse en lo que mejor sabía hacer que era la comedia.



El comediante falleció la madrugada de este lunes a los 78 años Foto: Instagram



“Fue un grande de la escena. Un día nos juntamos en la casa de Chabelo, me dijo: ‘cómo me hubiera gustado ser como tú’, le respondo: ‘eres como yo’ (comediante), me dice: ‘no, en el cine, yo hice tres películas y valió madre’, cada quién está hecho para algo", expresó el primer actor.

Lalo también habló sobre el momento en el que se enteró sobre la muerte de quien fuera uno de sus más grandes amigos, y confesó que el hecho de que estuviera alejado de todo mundo hizo que le costara mucho asimilar la noticia : “la familia no sabía dónde estaba, se perdía”, agregó

Por último, reveló que la últimna vez que hablo con él fue hace cinco años, pero que siempre lo recordará de una manera muy especial: “Era un hombre que manejó el idioma muy bien, era su gran gracia. Fuimos muy amigos, contábamos chistes y todo; unos mismos chistes cambian con diferente actor”, finalizó.

