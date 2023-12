"Pole Dance", de Cine Latino a la Cineteca Nacional

Buscando nuevas formas de promover su cine, la realizadora Maryse Sistach aceptó que su nueva película llegara a la tv en EU, antes que en salas nacionales.

“Pole Dance”, que llegó este fin de semana a Cineteca Nacional, ya puede verse en Cine Latino, canal especializado en películas habladas en español para el mercado del país del Norte.

Sistach es conocida en el medio mexicano por sus filmes “Perfume de violetas” y “Anoche soñé contigo”.

Su nueva cinta protagonizada por Gimena Gómez (“Falsa identidad”) y Norman Delgadillo (“Los crímenes de Mar del Norte”), sigue a una chica en proceso de divorcio de un mariachi alcohólico y su relación con un hombre que se obsesiona con ella, desatándose una historia de abuso y violencia de género.

“Luego es un poco aburrido verlo (la distribución) con distribuidores y ahora pensamos más en redes sociales, entonces, quisimos probar otra manera de distribuir la película y entonces ya está en una televisora de EU”, indica Sistach.

“Hace como siete años empezó en mi la idea de hacer algo sobre el acoso, porque se oía ya mucho en las noticias, pero todavía tardé cinco años buscando a los personajes. Pensé en la chica de pole dance porque éste se ha visto como algo sexual, cuando en realidad las chavas lo hacen como un deporte”, recuerda.

El tema del acoso ya había sido tocado someramente en “La niña en la piedra”, donde una joven es prácticamente perseguida por un joven que incluso es capaz de dañarla por no sentirse correspondido.

"Pole Dance", una producción independiente, da un paso más allá. La propia directora señala que en su vida, al igual que la de todas las mujeres, ha experimentado acoso.

“Tuve un trabajo en la SEP y un cuate quería conmigo y le dije que no y a partir de ese momento me hizo una grilla que me tuve que salir del trabajo. Y era una mujer la directora, así que le mandé una carta diciéndole las chingaderas de este hombre. Y como esa, miles de veces tienes que pasar por eso”, comenta.

La cinta se rodó en la colonia Industrial de la Ciudad de México en plena pandemia por el Covid-19. Esto hizo que el poco dinero se contrajera aún más, pues mucho se iba a los protocolos sanitarios.

“Íbamos a filmar cuatro semanas y alguien se enfermó y fueron tres. Se tuvieron todas las precauciones del mundo que representa mucho dinero y pues vimos muchas cosas chistosas en la pandemia, de cómo nos comportábamos y pues le agarramos el lado chusco de la pandemia. Filmamos en esa colonia que es muy de clase media y mucho en el mercado que es lugar precioso”, detalla.

“Pole Dance”, donde también actúan Itatí Cantoral, Arcelia Ramírez y María Rojo, estará por seis semanas iniciales en la Cineteca Nacional.

