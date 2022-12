Poder prieto se lanza contra la “blanca Navidad”

Los integrantes del colectivo Poder prieto, como Tenoch Huerta y Maya Zapata, lanzaron una campaña en torno a la Navidad en la que pidieron buenos deseos pese a la “blanca Navidad”, en referencia a todo lo que se normaliza en estas fechas que va en detrimento contra los de piel morena.

“Te deseamos una blanca Navidad, tan blanca, como telenovela de Televisa; tan blanca como nuestras mentes colonizadas”, dijo Zapata, seguida de Huerta: “Tan blanca que les gentrifique el nacimiento”, añadió Tenoch. El mensaje, como suele suceder, dividió opiniones, desde los que aseguran que se le quiere buscar polémica a todo, hasta los que piden un cambio real de pensamientos. Como sea, Poder prieto sigue dando de qué hablar sobre un tema importante.

Mariah Carey, ¿vuelve a la congeladora?

No es un secreto que Mariah Carey triunfa en estas fechas, según Billboard, la estadounidense recauda unos 6.1 millones de dólares por su éxito “All I Want for Christmas Is You” en Navidad, lo que equivale a unos 120 millones de pesos cada que llega esta fecha, esto debido a la reproducción de esta canción. Pero en internet, ya comienza a haber detractores, hay quienes piden que llegue otra canción exitosa que merme esta y los que bromean con la idea de que a Carey se le descongela cada año, pues no se le conocen muchos logros en fechas recientes. ¿Será que la gente se canse de este éxito?



Divide opiniones la nueva “Matilda”, de Netflix, por ser… un musical

Para quienes crecieron con la historia de la pequeña Matilda, la película de 1996, no había fecha más importante que el regreso de este personaje en una versión actualizada que estrenó este fin de semana por Netflix. El problema para muchos fue su género, por no esperaban que fuera un musical: “Iba a ver la nueva de Matilda en Netflix y no he aguantado ni 2 min, no soporto los musicales y menos aún bebés cantando. Por Dios, que cursilada... Más empalagoso que un terrón de azúcar”, escribió la usuaria @UgglaDK. Se sabe que el género musical es complicado para muchas personas que lo aman o lo odian, lo cual hace arriesgada esta apuesta, veremos cómo le va.



