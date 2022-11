Platanito, éxito de Tenoch Huerta y mamá de Nodal, entre lo más leído de la semana

Lo volvió a hacer... Sergio Verduzco mejor conocido como el payaso Platanito, volvió a estar bajo el escrutinio público, cuando esta semana salió a la luz un video donde se le escucha hacer un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

“Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna", dijo Verduzco Rubiera, en su personaje de Platanito, durante una presentación.

De acuerdo con el video que compartió un usuario de TikTok, que estuvo presente en la presentación de Platanito, luego de que el comediante hiciera este comentario, la y los presentes guardaron silencio, sin embargo, prosiguió con el chiste.

"¿De dónde era?... de Monterrey… y ¿Cómo murió?... ahogada, en Monterrey donde no hay agua".

De inmediato en redes sociales fue duramente criticado y hasta los padres de Debanhi amenazaron con demandarlo y exigieron una disculpa pública, algo que Verduzco tuvo que hacer a través de un video.

“Créanme que soy un hombre sensible, igual que ustedes. Soy un hombre que está mortificado y está hasta la madre de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Acepto que toque un tema que no debía haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado”, dijo en su disculpa Platanito.

Impacta mamá de Nodal

La juventud y belleza de Cristy Nodal siempre ha llamado la atención, sobre todo entre los seguidores de su famoso hijo Christian Nodal, pero en esta ocasión rompió las redes por las sexies imágenes que compartió.

Cristy se encuentra vacacionando en Dubái en compañía de su esposo Jaime González y a través de sus redes sociales, ha compartido fotografías e imágenes de los lugares que ha visitado en este país, ejemplo de prosperidad y modernidad.

En la playa, con labios pintados, bikini y lentes oscuros, es como Cristy Nodal apareció en una historia de su cuenta de Instagram sorprendiendo a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle buenos deseos y felicitaciones por su recuperación.

Tenoch Huerta habló de su camino a la fama

El actor mexicano Tenoch Huerta fue reconocido en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, con el premio Sin Fronteras, por lo que ofreció una charla donde habló sobre cómo fue su camino en la actuación hasta llegar a formar parte del universo Marvel, interpretando al dios Namor en Black Panther: Wakanda Forever.

“Tomaba clases martes y jueves y era el único que llegaba con trabajo hecho y no importaba si me tenía que ir a las 11 o 12, lo cual implicaba irme hasta La raza y de ahí tomar uno de los camiones nocturnos hasta Coacalco y de ahí caminar un tramo de llano, llegaba a la 1 o 2 de la mañana para al otro día ir a la escuela, pero nunca lo vi como sacrificio, para mí era lo que había que hacer para tomar clase”, contó.

El actor reconoció que, fue cuando se percató de la disciplina que empleaba en aprender actuación que decidió dejar su profesión como periodista para comenzar a actuar.

Hoy con más de 60 créditos en cine y televisión reconoce que está esperanzado en que con Namor, un superhéroe mutante, puede inspirar a las nuevas generaciones y niños que vean en él una identidad cultural reflejada.

Criticadas por expresar su opinión

El fin de semana pasado se llevó a cabo una marcha ciudadana, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), esto con motivo de la reforma electoral que propuso el mandatario Andrés Manuel López Obrador, por lo que las actrices Adriana Nieto y Claudia Ramírez realizaron publicaciones en sus redes sociales apoyándola, lo que les trajo críticas.

Fue a través de Twitter donde la actriz Adriana Nieto, quien es egresada del CEA, posteó una imagen de color rosa en la que se lee: “Porque amo a México y respeto la democracia. Yo defiendo al INE”. De inmediato le llovieron críticas por expresar su opinión como mexicana, pero además algunos insultos.

Por su parte, Claudia Ramírez publicó algo similar : “¿ y tú … te vas a quedar ahí sentado ? #YoDefiendoAlINE”, lo que logró que algunos de sus seguidores también la atacaran.

Franco Escamilla opina de Platanito

Después de la polémica que se generó entorno al chiste que Platanito hizo a costa del caso de Debanhi Escobar, fue el standupero Franco Escamilla uno de los primeros en manifestarse al respecto, durante una de la emisiones de su programa Mesa Reñoña, pero su punto de vista no fue del agrado de la gente.

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, dijo.

Y aunque habló de su inconformidad con respecto a la cancelación de los humoristas, aclaró que el chiste no le pareció gracioso, por lo que entendía la molestia de los familiares de la desaparecida.

Estás declaraciones generaron polémica entre los internautas, quienes lo tacharon de machista y que justificaba la cultura del feminicidio. Ante esto Franco Escamilla decidió contestar muy a su

estilo a los detractores, diciendo que no se tomaría la molestia de contestarle y que nadie vendría a censurarle.

