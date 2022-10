Platanito dedica show a la “generación de cristal”

Después de haber estado al borde de la muerte debido al Covid-19, Platanito agradece a la vida a través de un nuevo espectáculo que, advierte, no es para todos.

“Si no están dispuestos a escuchar la comedia sin censura, quédense en su casa o vayan a misa. Se pone muy bueno”, indica.

El nombre de este nuevo espectáculo, Neón Tour, le duela a quien le duela, no es casualidad, porque fue pensado para la llamada “generación de cristal”, la cual, según Platanito, se ofende de todo y en lugar de atacar a quien deben, lo hacen con el comediante que a través del humor pone los temas sobre la mesa o hace un crítica al respecto.

“Aquí Platanito va a ser como es, defendiendo a la comedia con el único objetivo de que la gente se ría. En este show hablaré de todo, desde lo que me sucedió a mí con el Covid-19, de las tragedias del país, del cambio climático, alzaré la voz por todo lo que no ha resuelto el gobierno, etcétera”.

Aunque el Neón Tour tiene todos los elementos para ser polémico, Platanito asegura que esa no es su intención pues, indica, es la misma gente la que hace los escándalos doble moral, ya que antes el comediante hacía chistes por todo y no pasaba nada.

Recuerda que él mismo sufrió el escrutinio público cuando en 2012 hizo un chiste sobre el incendio en la guardería ABC. Aun así, dice que no tiene miedo de que lo vuelvan a criticar.

“Eso fue algo que no estuvo en mis manos, fui una cortina de humo para tapar la verdad, porque todo esto fue a consecuencia de que dejaron libre a la dueña de la guardería y cerraron el caso. ¡Cuántos años han pasado y no hay justicia, no se ha aclarado nada, no hay responsables! Entonces que sea lo que tenga que pasar, porque yo no le estoy haciendo daño a nadie”.

Platanito comenta que echó la casa por la ventana con esta producción, porque no sólo trae músicos en vivo, también un espectacular diseño de iluminación, un vestuario atractivo, pirótecnia y hasta un láser con el cual va a interactuar.

“Después de retomar actividades controlada la pandemia, dije: sí necesito ofrecer algo nuevo, porque ningún comediante le invierte a su trabajo, pero yo respeto mucho a mi público”.

El show, que estrenará el 14 de octubre en el Auditorio BB, podría ser considerado sólo para adultos, pero Platanito señala que adolescentes y jóvenes pueden verlo porque no van a escuchar nada diferente a lo que escuchan en casa, escuela y calle.

“El final del show es hermoso, es impresionante, porque la gente de la risa en cuestión de segundos pasa al llanto con el mensaje que tiene el espectáculo, creo que es mi primer show que tiene una reflexión al terminar”.