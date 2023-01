Pinocho también buscará el BAFTA

Pinocho de Guillermo del Toro se sigue abriendo paso en las entregas de premios. Este jueves la cinta fue nominada en tres categorías para los BAFTA, como Película animada, Diseño de producción y Banda sonora original.

A través de un comunicado publicado en su Instagram oficial, los directores del filme, Guillermo del Toro y Mark Gustafson, agradecieron a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión por el reconocimiento.

“Estamos honrados de recibir esta nominación en nombre de los más de 200 artistas que esculpieron, tallaron, pintaron, iluminaron, programaron, soñaron y animaron esta obra de amor”, escribieron los cineastas.

“Llevamos esta película durante más de una década con la esperanza de poder transmitir su mensaje de vida, pérdida y amor”, finaliza el mensaje.

El filme hecho bajo la técnica de stop motion, o animación fotograma a fotograma, competirá con Marcel the shell with shoes on, Turning Red (Red) y Puss in boots: the last wish (El gato con botas: el último deseo), esta última con un elenco de voces encabezado por Antonio Banderas y Salma Hayek, completan la categoría de Película animada.

Sin embargo, el mexicano que no alcanzó a colarse —quien es amigo cercano de Del Toro— fue Alejandro González Iñárritu. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, su cinta biográfica, no fue elegida en la categoría a Mejor filme extranjero en donde sí figuran Argentina, 1985 (protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani), Corsage, Decision to leave, The quiet girl y All Quiet on the Western Front.

El drama visceral de la Primera Guerra Mundial hablado en alemán Im westen nichts neues (Sin novedad en el frente) recibió 14 nominaciones empatando el récord en los BAFTA para una cinta en lengua no inglesa que alcanzó Wo hu cang long (El tigre y el dragón) en 2001.

Mientras que las aclamadas comedias The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla) y Everything everywhere all at once (Todo en todas partes al mismo tiempo) fueron nominadas en 10 categorías.

Los BAFTA están considerados como el equivalente británico de los Oscar. Los ganadores serán anunciados el 19 de febrero en una ceremonia en el centro cultural Royal Festival Hall de Londres con el actor Richard E. Grant como maestro de ceremonias.