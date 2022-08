Piden no lanzarle simipeluches a Rammstein

La situación con Rammstein es seria. Desde la tienda mexicana de Facebook que ofrece productos del grupo alemán, piden respetarlo cuando se presente en México, en octubre próximo, y no lanzarle peluches del Dr. Simi, como recientemente han hecho en diversos conciertos. “A veces la verdad incomoda. Si en verdad valoras el trabajo de la banda, no hagas este tipo de cosas. Rammstein tiene un espectáculo muy meticuloso y cualquier situación ajena apenas puede conllevar un enojo de la banda, que nos terminen eliminando del próximo DVD y peor, nos mandan ALV del próximo tour”. Ante la petición, no faltaron los memes y los comentarios irónicos. “Rammstein regresando tristes a Alemania porque no les aventaron un doctor Simi como a Slipknot y Gorillaz”.

Teresa Ruiz, eterna agradecida con hija del Indio Fernández

Teresa Ruiz, la actriz oaxaqueña que ha actuado al lado de Mark Wahlberg y Liam Neeson, vivió por un tiempo en la casa del "Indio" Fernández en Coyoacán. Nos cuentan que Adela, hija del mítico director y actor mexicano, le dio asilo cuando recién llegó a la capital buscando oportunidades de trabajo. Y vaya que las aprovechó, pero siempre ha sido agradecida con la mujer que confió en ella y le dio techo y comida, por lo que cada que puede, la recuerda públicamente.





El tropezón de Nelson que nadie quiso resaltar

¡Aguas con los pleonasmos, Nelson! Si bien “La academia” ha preparado a los alumnos para convertirlos en cantantes profesionales, dándoles herramientas para mejorar su desempeño en el escenario, no falta que, por inexperiencia, se hayan dado algún tropezón al expresarse públicamente, pues recientemente en una charla al guatemalteco se le escapó un “cuando salgamos afuera” (de la casa), lo que hizo voltear a varios que, en ese momento, prefirieron no resaltar la expresión del ahora exalumno.



