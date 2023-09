Peso Pluma y Nicki Nicole son captados juntos en Argentina: Renacen especulaciones de romance

Una vez más, el cantante Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, y la rapera argentina Nicky Nicole han revivido las especulaciones sobre un potencial romance. Recientemente, ambos fueron captados muy cercanos en Argentina, lo que desató una oleada de imágenes virales y dejó a sus seguidores expectantes por una confirmación oficial.

Resulta que la cantante llevó a la doble P a apoyar a su equipo favorito, el Newell's Old Boys, en su enfrentamiento contra el equipo de estudiantes de La Plata en el Estadio Marcelo Bielsa, ubicado en la ciudad de Rosario. Su presencia en el estadio no pasó desapercibida, dado la popularidad de la que gozan actualmente.

Lee también: Isabel Madow responde tajante a cuestionamiento sobre libro de Anabel Hernández

Algunos aficionados los identificaron y los fotografiaron mientras compartían sonrisas y vestían con orgullo la camiseta del Club Atlético Newell's Old Boys desde un palco del estadio. A pesar de la cercanía, las imágenes no revelan gestos prometedores que confirmen una relación amorosa entre ellos. Es importante recordar que durante los MTV Video Music Awards (VMAs) 2023, celebrados a principios de este mes, Peso Pluma afirmó públicamente que se encuentra en una relación.

Más de Peso Pluma y Nicki Nicole. pic.twitter.com/AlN0J60CC4 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) September 24, 2023

De acuerdo con informes de medios nacionales, Hassan también estuvo acompañado por sus familiares durante su visita al estadio, lo que demuestra que su tiempo juntos fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos.

Por su parte, Nicky Nicole ha expresado abiertamente su apoyo al equipo Newell's a través de sus redes sociales, lo que generó agradecimiento en las cuentas oficiales del equipo: "¡Que lindo es tenerte en casa, @nicki.nicole! Bienvenida", escribieron acompañando imágenes de la famosa.

Orígenes de los rumores de romance

Los rumores de un amorío entre Peso Pluma y Nicky Nicole comenzaron a circular en agosto de este año, cuando fueron avistados juntos en Disneyland París. Además, han mantenido una interacción constante en redes sociales, donde Hassan ocasionalmente promociona la música de Nicole y ambos intercambian mensajes con emoticones de corazones. Estas acciones han llevado a los usuarios en línea a considerarlas pruebas, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación.

Lee también: Alejandro Fernández estalla contra su público en pleno concierto

El primer encuentro musical de Nicky Nicole y Peso Pluma

En una entrevista concedida a MTV, la cantante de 23 años compartió cómo conoció a Peso Pluma, un encuentro que no ocurrió cara a cara, sino a través de la música. "Lo que siento cuando escucho su música, no sé por qué, me llena de nostalgia. Es una nostalgia agradable. Me encanta escucharlo, y cuando escuché 'Por las noches', me produjo una especie de... no sé, una angustia agradable", recordó.

La intérprete de “Entre nosotros” no perdió la oportunidad para elogiar la voz de Hassan Emilio: “¿Viste cuando te emocionas con un tema? Él tiene eso en su voz y cuando grabamos el video, él se puso a cantar a capela. Nosotros quedamos todos helados”.

La artista reveló que ella y el equipo de grabación fueron gratamente sorprendidos por el “volumen de voz” de Peso Pluma y lo que transmitía con ella. “¿Cómo no va a estar número uno en todos lados si tiene una voz increíble?”, dijo.

Con información de Fernanda Ortiz.

Lee también: Ari Borovoy y su esposa Arlett Kalach se separan tras 12 años de matrimonio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.